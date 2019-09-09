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С жителя Свердловской области взыскали незаконно полученные по ничтожной сделке 9 млн рублей
9 сентябрь 2019 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. С жителя Свердловской области взыскали 9 млн руб. за признанную ничтожной сделку с ООО «Мерида».
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ООО «Мерида» обратилось с иском в суд. Организация пояснила, что между ней и мужчиной, не являющимся индивидуальным предпринимателем, достигнуто устное соглашение о намерении заключить договор купли-продажи. Ответчик обязался продать истцу товар стоимостью 9 млн руб., которые перечислила компания. Договор сторонами заключен не был.
Таким образом, в действиях обеих сторон усматриваются признаки недобросовестного умышленного поведения. Сделка в силу статьи 169 Гражданского кодекса РФ является ничтожной.
Тавдинский районный суд взыскал с ответчика в доход Российской Федерации незаконно полученные им по ничтожной сделке с ООО «Мерида» 9 млн руб. Судебный акт вступил в законную силу.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, ООО «Мерида» обратилось с иском в суд. Организация пояснила, что между ней и мужчиной, не являющимся индивидуальным предпринимателем, достигнуто устное соглашение о намерении заключить договор купли-продажи. Ответчик обязался продать истцу товар стоимостью 9 млн руб., которые перечислила компания. Договор сторонами заключен не был.
Таким образом, в действиях обеих сторон усматриваются признаки недобросовестного умышленного поведения. Сделка в силу статьи 169 Гражданского кодекса РФ является ничтожной.
Тавдинский районный суд взыскал с ответчика в доход Российской Федерации незаконно полученные им по ничтожной сделке с ООО «Мерида» 9 млн руб. Судебный акт вступил в законную силу.
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