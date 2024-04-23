Суд взыскал с жителя Екатеринбурга в пользу государства 500 тыс. рублей за организацию незаконной парковки

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Каменске-Уральском суд взыскал с АО «Синарский трубный завод» в пользу работника, ...02.08.2022 С жителя Екатеринбурга взыскали в пользу государства 2,5 млн рублей за нарушения при финансовых операциях
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. С жителя Екатеринбурга взыскали в пользу государства 2,5 млн руб. за нарушения ...09.09.2019 С жителя Свердловской области взыскали незаконно полученные по ничтожной сделке 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. С жителя Свердловской области взыскали 9 млн руб. за признанную ничтожной сделку с ООО ...18.06.2018 Суд в Екатеринбурге обязал владельца автопарковки освободить земельный участок техникума
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга обязал индивидуального предпринимателя ...22.06.2011 В Екатеринбурге ликвидирована незаконная автостоянка, принадлежащая ООО «Ковчег»
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2011. Сегодня судебные приставы в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской ...