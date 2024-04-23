Суд взыскал с жителя Екатеринбурга в пользу государства 500 тыс. рублей за организацию незаконной парковки

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Екатеринбурге Ленинский районный суд взыскал в пользу государства свыше 500 тыс. руб. с местного жителя, который, не имея законного статуса индивидуального предпринимателя, сдавал под парковку земельный участок, находящийся в собственности у администрации Ленинского района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



«Путем заключения с гражданами устных сделок об оказании платных услуг парковки транспортных средств, гражданин систематически получал прибыль от использования незаконно занятого земельного участка. Таким образом он нарушил требования пункта 1 статьи 23 Гражданского кодекса РФ», — пояснили в надзорном ведомстве.



Незаконная деятельность пресечена, автопарковка ликвидирована.



Судебный акт в законную силу не вступил.