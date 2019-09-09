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Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ за год увеличилась на 50%
9 сентябрь 2019 (16:21)
УрБК, Москва, 09.09.2019. Среднее значение просроченной задолженности по кредитным картам за семь месяцев 2019 года возросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
В текущем году за данный период объем выдачи кредитных карт превысил 350 млрд руб., в то время как за семь месяцев прошлого года — менее 250 млрд руб. При этом в прошлом году в январе-июле была выдана практически четверть от всех кредитных карт этого года.
О первых проблемах ранние индикаторы начали сигнализировать с выдач октября 2018 года. Тогда просроченная на более чем 30 дней задолженность по картам составила 2,2%, в ноябре и декабре — 2,5% и 2,8% соответственно. С наступлением 2019 года данный тренд не изменился.
В текущем году за данный период объем выдачи кредитных карт превысил 350 млрд руб., в то время как за семь месяцев прошлого года — менее 250 млрд руб. При этом в прошлом году в январе-июле была выдана практически четверть от всех кредитных карт этого года.
О первых проблемах ранние индикаторы начали сигнализировать с выдач октября 2018 года. Тогда просроченная на более чем 30 дней задолженность по картам составила 2,2%, в ноябре и декабре — 2,5% и 2,8% соответственно. С наступлением 2019 года данный тренд не изменился.
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