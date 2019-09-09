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В Екатеринбурге в микрорайонах ЖБИ и Синие камни ожидаются перебои с холодной водой

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. Жителей микрорайонов ЖБИ и Синие камни в Екатеринбурге предупредили о перебоях с холодной водой. Как сообщили в пресс-службе ЕМУП «Водоканал», 9 сентября стартуют плановые работы по санации водовода диаметром 1000 мм.



«Холодная вода в микрорайоны ЖБИ и Синие камни, а также в поселок Чапаева поступает по трем основным водоводам. Один из этих водоводов нуждается в санации. Ремонтные работы запланированы на период с 9 по 16 сентября. Участок водовода от Первомайской, 120 до Высоцкого, 2 на время ремонта отключат от системы ХВС, опорожнят и проведут на нем санацию методом «чулка». Новый водовод из полимерных материалов будет затянут внутрь старого трубопровода через колодцы. Раскопки пилотных котлованов и установка специальной техники запланированы на тротуарах, без выхода на проезжие части», — говорится в сообщении.



Выключение из системы одного из водоснабжающих микрорайоны водоводов может привести к понижению давления подачи холодной воды на верхних этажах жилых домов в часы максимального водоразбора.

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