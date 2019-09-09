На Белоярской АЭС протестировали тренажер реактора БН-800

На Белоярской атомной электростанции прошли первые учения на новом полномасштабном тренажере реактора БН-800. Он является единственным в мире тренажером с натриевым теплоносителем со всем набором характеристик и возможностей для обучения персонала работе на быстрых реакторах. В эксплуатацию тренажер был сдан в этом году, а в августе получил допуск для обучения персонала. Корреспондент УрБК посетил тренировку работников АЭС.Новый тренажер полностью копирует блочный и резервный пункты управления энергоблока № 4: идентичны состав и расположение экранов, пультов, приборов, вплоть до эргономики рабочих мест оперативного персонала.«Полномасштабный тренажер — это точная физическая копия блочного пункта управления вплоть до цвета мебели и потолка», — подчеркнул заместитель начальника Учебно-тренировочного подразделения Белоярской АЭС Дмитрий Кондрашов.Оперативный состав отрабатывал свои действия при останове реактора из-за потери системного электроснабжения. По сценарию, вслед за выходом из строя региональной энергосистемы срабатывает защита, которая переводит реактор в подкритическое состояние и останавливает его. Происходит отключение главных циркуляционных насосов (ГЦН) второго контура энергоблока, а ГЦН первого контура остаются в работе на пониженной частоте вращения от своих дизель-генераторов.По сигналу защиты происходит отключение или запуск соответствующих разновидностей оборудования и систем для останова энергоблока, отвода остаточного тепловыделения от реактора и поддержания реактора в безопасном состоянии — отключается турбина, включаются дизель-генераторные установки автономного электроснабжения, осуществляются переключения в системе электроснабжения собственных нужд энергоблока.Оперативный персонал под наблюдением инструкторов контролирует и сопровождает процессы, а также оттачивает реакцию, точность и скорость коммуникаций между собой.При этом у инструкторов есть возможность вносить дополнительные параметры, усложняя задачу для персонала. Например, вносить дополнительные «отказы» какого-нибудь оборудования (при этом в любом сочетании).«Все промахи персонала фиксируются, и на последующем «разборе полетов» это отмечается, прорабатывается. Сегодня сменный персонал занятия прошел, всем зачет», — сообщил Дмитрий Кондрашов.«Когда возникают аварийные ситуации, очень большое влияние оказывает и психологическое состояние персонала. Полномасштабный тренажер полностью уменьшает дефициты в коммуникациях. Здесь идет взаимодействие смены — начальник смены, ВИУР, все операторы. Обязательно наличие трехсторонней коммуникации и обратной связи: если оператор докладывает начальнику смены о каком-то состоянии параметров или состоянии оборудования, начальник смены обязан повторить, подтвердить, что он это услышал и понял. Здесь самое главное — отработать до автоматизма правильные действия, чтобы не делать лишних движений, не тратить лишнее дорогое время на обдумывание и выбор правильного варианта действий. Когда персонал готов к выполнению всех действий, ему не надо тратить лишнее время, чтобы выбрать правильный шаг», — рассказал заместитель главного инженера по безопасности и надежности Белоярской АЭС Валерий Шаманский.Ежегодно каждый работник из оперативного персонала, работающего на блочном пункте управления, должен проходить 144-часовую подготовку в учебно-тренировочном подразделении, и 96 часов из нее — отработка действий и оттачивание навыков на тренажере. При этом на полномасштабном тренажере можно отрабатывать любые режимы энергоблока: нормальной эксплуатации, включая режимы пуска и останова, нарушения нормальной эксплуатации и различное их сочетание.«Аналитический и полномасштабный тренажеры — это еще и очень полезный симулятор. Мы можем не только проводить подготовку персонала, но и анализировать различные внештатные ситуации, которые нам придут в голову. Здесь мы можем реализовать их и посмотреть, какие последствия эти ситуации могут иметь», — также подчеркнул Валерий Шаманский.На атомной электростанции отмечают, что работы по созданию полномасштабного тренажера БН-800 проводились с 2012 года. Проект разработан ВНИИАЭС, математическое моделирование и программное обеспечение выполнил ЭНИМЦ «Моделирующие системы», оборудование изготовил «Уральский электромеханический завод».Помимо полномасштабного тренажера БН-800 в составе Учебно-тренировочного подразделения Белоярской АЭС действуют аналитические тренажеры БН-800 и БН-600, тренажер водно-химического режима, тренажер автоматизированной системы управления технологическим процессами (АСУ ТП), тренажер системы контроля противопожарной защиты, программно-аппаратный комплекс компьютерной обучающей системы, а также тренажер местного щита Центрального щита управления электротехническим оборудованием.