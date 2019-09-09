Новости дня

Количество объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц увеличилось на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросло на 1,5% и составило 8,73 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



По количеству пригородных объектов наблюдается сокращение на 0,5%. Объем предложения комнат увеличился на 0,8% за четыре недели (до 1,41 тыс. объектов).



По состоянию на 2 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 634 руб. за кв. м. Уже больше двух месяцев недельные темпы изменения средней цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья не превышают 0,1%.



Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) в настоящее время составляет чуть больше 4 месяцев.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:24</span><br /><strong>Количество объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц увеличилось на 1,5%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросло на 1,5% и составило 8,73 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089739-chislo-obektov-na-vtorichnom-rynke-zhilya-ekaterinburga-za-mesyac-vyroslo-na-15.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: