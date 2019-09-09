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Количество объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц увеличилось на 1,5%
9 сентябрь 2019 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросло на 1,5% и составило 8,73 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
По количеству пригородных объектов наблюдается сокращение на 0,5%. Объем предложения комнат увеличился на 0,8% за четыре недели (до 1,41 тыс. объектов).
По состоянию на 2 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 634 руб. за кв. м. Уже больше двух месяцев недельные темпы изменения средней цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья не превышают 0,1%.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) в настоящее время составляет чуть больше 4 месяцев.
По количеству пригородных объектов наблюдается сокращение на 0,5%. Объем предложения комнат увеличился на 0,8% за четыре недели (до 1,41 тыс. объектов).
По состоянию на 2 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 634 руб. за кв. м. Уже больше двух месяцев недельные темпы изменения средней цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья не превышают 0,1%.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) в настоящее время составляет чуть больше 4 месяцев.
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