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В 2019 году в Екатеринбурге демонтировали более 2,5 тыс. незаконных рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. В Екатеринбурге с 2016 года выявлено около 8 тыс. незаконных рекламных конструкций. Из них в 2018 году было демонтировано 4 тыс. 11 единиц, а в 2019 — 2 тыс. 590 единиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).



В течение 2019 года планируется завершить мероприятия по демонтажу ранее установленных незаконных рекламных носителей и формированию схемы размещения рекламных конструкций.



«Екатеринбург имеет уникальную городскую среду, немалое количество объектов исторического наследия, в связи с чем места размещения рекламных конструкций подбираются очень тщательно. При этом схема их размещения в Екатеринбурге после ее актуализации в августе этого года содержит 2 тыс. 504 позиции, что говорит об увеличении числа санкционированных мест установки рекламных носителей боле чем на 50% с момента перехода полномочий на региональный уровень (было 1 тыс. 665 позиций)», — говорится в сообщении.



По сообщению министерства, показатели Екатеринбурга уверенно конкурируют в этом вопросе с соседними регионами. Например, в Тюмени — 1 тыс. 32 места, в Челябинске — 3 тыс. 699, в Уфе — 1 тыс. 644, Перми — 916, Омске — 1 тыс. 758. А годовой доход от права размещения рекламных конструкций в областной бюджет оценивается на уровне 105 млн руб.

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