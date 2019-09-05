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Минприроды подтвердило эффективность программы ММК по улучшению качества атмосферного воздуха в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 05.09.2019. Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, говорится в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России. Благодаря масштабной экологической программе ММК комплексный индекс загрязнения атмосферы в городе достигнет низкого уровня к 2025 году.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» опубликован на сайте Минприроды. В нем указывается, что экологическая ситуация в Магнитке значительно улучшилась.



«Результаты этого исследования — свидетельство последовательности усилий Магнитогорского металлургического комбината по снижению техногенного воздействия на окружающую среду. По итогам прошлого года компания успешно осуществила 69 экологических мероприятий. Одним из последних масштабных экологических проектов ММК стал запуск в июле текущего года новой аглофабрики, оснащенной наилучшими доступными технологиями: помимо улучшения производственных показателей она обеспечит сокращение выбросов пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бенз(а)пирена — в 16 раз», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



В прошлом году, отмечается в докладе Минприроды, Магнитогорский металлургический комбинат нарастил инвестиции в природоохранные мероприятия на 27% — до 8,968 млрд руб. В результате удалось снизить массу выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 1,1 тыс. т по сравнению с предыдущим годом. Успехи достигнуты и на других направлениях защиты окружающей среды: так, ММК прекратил сброс сточных вод в Магнитогорское водохранилище и перешел на полностью замкнутую систему оборотного водоснабжения с повторным использованием 100% сточных вод в технологических процессах. Размещение отходов (без учета пустой породы) за 2018 году уменьшилось на 122 тыс. т (9,2%).



ММК и дальше намерен снижать воздействие на атмосферу: в соответствии со стратегической инициативой «Чистый город» к 2025 году комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске планируется довести до уровня ниже 5 единиц. В рамках данной инициативы компания в последние годы завершила реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд руб., модернизировала газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд руб., построила системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 стоимостью 1,2 млрд руб.



В 2019 году началось строительство комплекса новой коксовой батареи № 12 мощностью 2,5 млн т в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В результате пять старых коксовых батарей будут выведены из работы, а выбросы уменьшатся на 11 350 т. В 2024 планируется запустить в работу комплекс новой доменной печи № 11 мощностью 3,7 млн т чугуна в год. Три старые доменные печи будут выведены из работы, а выбросы уменьшатся на 6 600 т. Оба объекта — новая коксовая батарея и комплекс новой доменной печи — будут соответствовать наилучшим мировым доступным технологиям.



За период с 2018 до 2025 года ММК направит на новые природоохранные проекты более 38 млрд руб., включая 21,7 млрд руб. — на воздухоохранные мероприятия. Общие затраты предприятия на природоохранную деятельность в период с 2000-го по 2018 годы превысили 58 млрд руб.

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