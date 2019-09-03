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Бывшего начальника отдела минсельхоза Свердловской области обвиняют в получении взяток на сумму более 900 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Бывшего начальника отдела государственного технического надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области обвиняют по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия, совершённое организованной группой». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Обвиняемый разработал схему, которая позволяла на постоянной основе получать взятки за незаконную выдачу удостоверений на право управления самоходными машинами. При этом гражданам не требовалось проходить обучение профессии тракториста-машиниста и не нужно было сдавать теоретический и практический экзамен.



«Всего с декабря 2014 года по февраль 2018 года обвиняемый, по версии следствия, совершил 32 эпизода получения взяток. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.



За указанный период бывший начальник отдела регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия получил 905 тыс. руб.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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