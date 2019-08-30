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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на ул. Луначарского
30 август 2019 (12:48)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района организовала проверку по факту коммунальной аварии по ул. Луначарского, где произошел порыв на сетях холодного водоснабжения.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в настоящее время на месте работает аварийная бригада ЕМУП «Водоканал», которая устраняет последствия аварии с целью возобновления подачи питьевой воды.
В ходе предварительной проверки установлено, что без холодного водоснабжения остались три жилых многоквартирных дома № 53, 53 «а», 55 по ул. Луначарского, а подвоз питьевой воды 29 августа осуществлялся только в дневное время.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям коммунальных служб, органам местного самоуправления, в том числе в части своевременности устранения последствий аварии и обеспечения населения питьевой водой в течение суток. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в настоящее время на месте работает аварийная бригада ЕМУП «Водоканал», которая устраняет последствия аварии с целью возобновления подачи питьевой воды.
В ходе предварительной проверки установлено, что без холодного водоснабжения остались три жилых многоквартирных дома № 53, 53 «а», 55 по ул. Луначарского, а подвоз питьевой воды 29 августа осуществлялся только в дневное время.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям коммунальных служб, органам местного самоуправления, в том числе в части своевременности устранения последствий аварии и обеспечения населения питьевой водой в течение суток. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
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