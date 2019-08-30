Новости дня

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на ул. Луначарского

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района организовала проверку по факту коммунальной аварии по ул. Луначарского, где произошел порыв на сетях холодного водоснабжения.



По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в настоящее время на месте работает аварийная бригада ЕМУП «Водоканал», которая устраняет последствия аварии с целью возобновления подачи питьевой воды.



В ходе предварительной проверки установлено, что без холодного водоснабжения остались три жилых многоквартирных дома № 53, 53 «а», 55 по ул. Луначарского, а подвоз питьевой воды 29 августа осуществлялся только в дневное время.



«В ходе проверки будет дана оценка действиям коммунальных служб, органам местного самоуправления, в том числе в части своевременности устранения последствий аварии и обеспечения населения питьевой водой в течение суток. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:48</span><br /><strong>В Екатеринбурге прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на ул. Луначарского</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района организовала проверку по факту коммунальной аварии по ул. Луначарского, где произошел порыв на сетях холодного водоснабжения.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089546-v-ekaterinburge-prokuratura-nachala-proverku-v-svyazi-s-kommunalnoy-avariey-na-ul-lunacharskogo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: