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В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ

29 август 2019 (17:38)

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ. Соответствующая информация опубликована на официальном портале муниципалитета.

Начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева подчеркнула, что все учреждения мегаполиса к новому учебному году готовы, но в некоторых идет реконструкция или проводится капитальный ремонт.

«Ни в одной из школ Екатеринбурга в первых классах не планируется превышение численности учеников, максимум 35-36 человек в одном классе. С окончанием ремонтных работ и строительства новых школ мы планируем выполнить указ президента РФ о переходе всех образовательных учреждений на обучение в одну смену», — сказала Екатерина Сибирцева.

Помимо существующих образовательных учреждений администрация города Екатеринбурга ведет строительство новых школ.

Начаты работы по строительству здания школы в жилом районе Солнечный на 1 тыс. мест на улице Чемпионов (плановый срок завершения работ — 2020 год), здания школы в микрорайоне Академический на 1 тыс. 200 мест (плановый срок завершения работ — 2021 год), здания школы в квартале улиц Блюхера — Уральской — Советской — переулке Парковом на 550 мест. Ведутся работы по строительству пристроя к школе № 167 на улице Фрезеровщиков, 84 «а» на 600 мест; пристроя к школе № 181 на улице Краснолесья, 22 на 600 мест и пристроя к лицею № 173 на улице Народной Воли, 21 на 400 мест. Также в этом году планируется приступить к строительству здания школы на улице Верхнеуфалейской на 825 мест.

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