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За год размер среднемесячного депозитного портфеля малого бизнеса в УБРиР увеличился на 18%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В России растет объем депозитов, размещаемых в банках малым бизнесом, сообщается на официальном сайте Уральского банка реконструкции и развития. Кроме того, по данным Агентства по страхованию вкладов, за I полугодие 2019 года объем застрахованных банковских депозитов индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса увеличился на 0,3%.



Как отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина, на рынке депозитов позитивно сказалось вступление в силу 1 января 2019 года закона о страховании государством средств до 1,4 млн руб. на счетах юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства. Напомним, что на индивидуальных предпринимателей такой закон распространяется с начала 2014 года.



«За первые полгода действия закона стало ясно, что по уровню надежности в глазах руководителей и собственников бизнеса коммерческие и государственные банки сравнялись. И на первое место в конкурентной борьбе за клиента вышли удобство сервисов и итоговая выгода», — отметила эксперт.



Статистика Уральского банка реконструкции и развития подтверждает эту тенденцию. За год размер среднемесячного депозитного портфеля малого бизнеса в организации увеличился на 18%. Увеличились и срок нахождения средств на депозитах, и их средний размер.



Еще одна заметная тенденция на рынке депозитов для бизнеса — дистанционное размещение средств через интернет-банк. По данным УБРиР, в первом полугодии 2019 года доля клиентов, оформляющих депозиты онлайн, превысила 85%.



По данным УБРиР, самым востребованным у бизнеса является «iДепозит». Он размещается через интернет-банк и дает максимальный доход без досрочного изъятия. Еще один популярный депозит с дистанционным размещением — «Гибкий онлайн», с полной свободой движения средств на депозитном счете: его можно пополнять без ограничений, а также снимать деньги — частично или полностью.



«Онлайн-депозиты востребованы у предпринимателей в первую очередь из-за своей доступности. При поступлении на расчетный счет крупной суммы можно сразу же начать зарабатывать на ее размещении, сделав несколько кликов и не тратя время на визиты в банк. УБРиР стал едва ли не первым банком на рынке, предложившим клиентам размещать депозиты онлайн — эта опция действует в банке с 2013 года. И сейчас удобство и простота наших онлайн-сервисов стали визитной карточкой банка», — добавила Елена Сорвина.

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