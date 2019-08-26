В Академическом завершилась юбилейная студенческая стройка

В Академическом районе Екатеринбурга 24 августа состоялось официальное закрытие X Всероссийской Студенческой стройки. В ней приняли участие восемь строительных отрядов из Свердловской области и Вологды. Лучших участников наградили грамотами и памятными подарками. Юбилей трудового семестра совпал с 10-летием самого молодого района Екатеринбурга. Студенты с разных уголков России приложили свою руку к строительству многих объектов в Академическом.По словам генерального директора АО «РСГ-Академическое» (компания-застройщик района — прим. ред.) Виктора Кривошеина, студенческая стройка помогает молодежи не только получать профессиональные навыки, но и возможность реализовать себя, развить лидерские качества и командный дух.«X стройка прошла, и все ребята у нас очень инициативные. Они участвуют в стройке, они наращивают свой потенциал, учатся решать задачи и одновременно помогают району развиваться. Сегодня ребята являются частью нашего района, мы очень рады, что они с нами, и надеемся, что эта традиция будет продолжена», — заявил Виктор Кривошеин во время церемонии закрытия Студенческой стройки.В течение двух месяцев 130 юношей и девушек работали на объектах района Академический, проводили концерты для жителей и побывали на 42-ом Всероссийском фестивале «Знаменка».По итогам X Всероссийской Студенческой стройки лучшими среди всех участников признаны отряд «Славяна» из УрФУ. Лучший отряд по производственной деятельности — ССО «Урал» (УрФУ), а лучший отряд по комиссарской деятельности — ССО «Восход» (Вологодский государственный университет).«Мы второй год подряд выезжаем на эту стройку. По сравнению с прошлым годом она была насыщеннее различными непрофильными мероприятиями — от спорта до конкурса зарядок. Девочки все заряжены позитивом. Очень здорово. Все сплотились», — рассказала комиссар ССО «Славяна» Макарова Полина.За прошедшие годы стройотряды внесли заметный вклад в развитие района. С их помощью построены школы, детские сады, рекреационные зоны. Стройотрядовцы приняли участие и в возведении расположенного в районе православного храма.В честь юбилейной стройки также была опубликована книга «Все будет в Академе!», посвященная деятельности стройотрядов за все годы работы в Академическом. В ней собрано множество фотографий и воспоминаний тех, кто участвовал в возведении объектов самого молодого района Екатеринбурга.По словам председателя правления Молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» Лейлы Расуловой, в 2010 году еще ничего не было, просто целинные земли, где ничего не происходило.«Мы открывали эту стройку и верили, что и через пять, и через десять лет (надеюсь, что и позже) мы будем собираться в этом замечательном районе, который расцветает, растет на наших глазах, и за это огромное спасибо «РСГ-Академическое», — сказала Лейла Расулова.У стройотрядов в Академическом есть своя официальная точка сбора. В 2013 году в здесь появился Символ студенческих отрядов. На нем есть названия и эмблемы всех коллективов, которые работали в районе все эти годы, некоторые отмечены здесь по 5-6 раз. В этом году на памятнике появилось 8 новых плит. Всего их — 166. В общей же сложности в Академическом побывали стройотряды из 38 регионов.«Быстро прошли десять лет. В Академическом сейчас уже живет около 100 тыс. человек. В этих школах 8 тыс. ребятишек. Спасибо за вашу красоту, энергию, молодость, талант», — обратился к стройотрядам член совета директоров АО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.