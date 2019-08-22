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Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО в I полугодии сократилась в 2,6 раза

УрБК, Москва, 22.08.2019. Чистая прибыль банковской группы «Альфа-банк» по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2019 года составила 249 млн долл. США, что в 2,6 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Объем чистого процентного дохода увеличился на 8,6%, до 1 млрд долл. США. Банк продемонстрировал высокий рост кредитования и сохранил высокую маржинальность: показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,7%.



Чистый комиссионный доход увеличился на 6,8% и составил 469 млн долл. США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов составила 33,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло уровня в 76,6%. Совокупные активы группы выросли на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составили 52 млрд долл. США по состоянию на 30 июня 2019 года.



Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,5%, до 34,7 млрд долл. США. Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,3%, до 26,5 млрд долл. США, розничный кредитный портфель — на 34,3% и составил 8,1 млрд долл. США, передает «Прайм».

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