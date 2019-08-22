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Fitch: Объем кредитования физлиц в России в 2019 году увеличится на 15-20%
22 август 2019 (15:42)
УрБК, Москва, 22.08.2019. Рост кредитования физлиц в 2019 году составит 15-20%, корпоративного сектора — 4-6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международного рейтингового агентство Fitch.
С февраля по июнь корпоративные кредиты в России выросли на 1,1 трлн руб. (на 2,8%), а розничные — на 1,2 трлн руб. (на 7,9%). По мнению экспертов Fitch, рост кредитования ускорился в связи с новыми правилами учета в финансовой отчетности по стандарту МСФО 9, так просроченные кредиты (включая начисленные проценты) в январе технически возросли на 1,1 трлн руб., однако банки сделали отрицательные корректировки справедливой стоимости на 1 трлн руб.
Доля просроченных и неуплаченных кредитов от общего числа кредитов увеличилась на 20 базисных пунктов — до 10,3% на конец первого полугодия. Техническое увеличение просроченных требований на 1,1 трлн руб. и отрицательные корректировки банками справедливой стоимости не оказали влияния на данный показатель.
С февраля по июнь корпоративные кредиты в России выросли на 1,1 трлн руб. (на 2,8%), а розничные — на 1,2 трлн руб. (на 7,9%). По мнению экспертов Fitch, рост кредитования ускорился в связи с новыми правилами учета в финансовой отчетности по стандарту МСФО 9, так просроченные кредиты (включая начисленные проценты) в январе технически возросли на 1,1 трлн руб., однако банки сделали отрицательные корректировки справедливой стоимости на 1 трлн руб.
Доля просроченных и неуплаченных кредитов от общего числа кредитов увеличилась на 20 базисных пунктов — до 10,3% на конец первого полугодия. Техническое увеличение просроченных требований на 1,1 трлн руб. и отрицательные корректировки банками справедливой стоимости не оказали влияния на данный показатель.
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