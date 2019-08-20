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ЕВРАЗ освоил новый вид рельсов по корейскому стандарту

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. Экспортный портфель ЕВРАЗ ЗСМК пополнил еще один профиль. На комбинате успешно освоили новый вид рельсов по корейскому стандарту KS R 9106:2006R.



По сообщению Управления по связям с общественностью предприятия, рельсы категории 50 N — облегченные, предназначены для метрополитенов. Комбинат готов к производству промышленной партии.



«В ходе освоения нового профиля специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали инновационную калибровку валков, технологию правки и закалки рельсов. Проведенные исследования в испытательном центре комбината показали, что все основные параметры новых рельсов — геометрия профиля, прямолинейность, качество поверхности, механические свойства, твердость, макро- и микроструктура, уровень остаточных напряжений — соответствуют корейскому стандарту KS R 9106:2006R и техническим требованиям EN 13674-1:2011+А1: 2017», — говорится в сообщении.



Всего с 2015 года специалисты рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК освоили 26 видов рельсов, в том числе рельсы категорий 54Е1, 50Е6, 49Е1, 49Е5, 54Е4 и 60Е1А1 по европейскому стандарту, а также железнодорожные рельсы 136RE, 115RE и 90RE по американскому стандарту АRЕМА.

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