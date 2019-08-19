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ЦБ перенес дату обязательного подключения банков к системе быстрых платежей
19 август 2019 (16:50)
УрБК, Москва, 19.08.2019. Системно значимые банки должны подключиться к системе быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года, сообщает пресс-служба ЦБ.
Кроме того, Банк России планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни.
«С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях, что повысит узнаваемость бренда у пользователей, а также поможет им идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП», — говорится в сообщении.
Ранее Банк России планировал установить сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией.
Кроме того, Банк России планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни.
«С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях, что повысит узнаваемость бренда у пользователей, а также поможет им идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП», — говорится в сообщении.
Ранее Банк России планировал установить сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года — для системно значимых, 1 сентября 2020 года — для банков с универсальной лицензией.
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