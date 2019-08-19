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С начала года стоимость бензина в Челябинской области выросла на 0,9%
19 август 2019 (10:50)
УрБК, Челябинск, 19.08.2019. В России в конце июля минимальная цена бензина АИ-92 среди регионов РФ была зафиксирована в Челябинской области — 39,62 руб. за литр. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинг.
При этом в регионе с начала года бензин подорожал на 0,9%.
Также по результатам исследования стало известно, что на среднюю чистую зарплату житель региона сможет купить 787 л бензина АИ-92 в месяц.
Также в лидирующей группе с самыми низкими ценами на АИ-92 расположились Ингушетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская, Курганская, Ярославская и Калужская области.
При этом в регионе с начала года бензин подорожал на 0,9%.
Также по результатам исследования стало известно, что на среднюю чистую зарплату житель региона сможет купить 787 л бензина АИ-92 в месяц.
Также в лидирующей группе с самыми низкими ценами на АИ-92 расположились Ингушетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская, Курганская, Ярославская и Калужская области.
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