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Пилотам аварийно севшего А321 «Уральских авиалиний» присвоены звания Героев России
16 август 2019 (18:08)
УрБК, Москва, 16.08.2019. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам авиакомпании «Уральские авиалинии», посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — сказал Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.
15 августа 2019 года самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», следовавший из Жуковского в Симферополь, совершил вынужденную посадку в поле, после того, как в двигатели попали птицы.
На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря действиям экипажа никто не погиб.
«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — сказал Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.
15 августа 2019 года самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», следовавший из Жуковского в Симферополь, совершил вынужденную посадку в поле, после того, как в двигатели попали птицы.
На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря действиям экипажа никто не погиб.
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