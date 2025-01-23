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23.01.2025

В Новосибирской области завершают разбор самолета Airbus А320

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Новосибирской области завершают разбор самолета Airbus А320 c бортовым номером RA-73805, который приземлился на пшеничное поле. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

В Новосибирской области завершают разбор самолета Airbus А320

«В настоящее время инженерно-технический состав авиакомпании завершает работы по демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна Airbus А320 c бортовым номером RA-73805», — сказано в сообщении.

В Новосибирской области завершают разбор самолета Airbus А320

В середине октября в Екатеринбург отправили демонтированные элементы пассажирского салона и кабины пилотов. В настоящее время специалисты сняли двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Также из корпуса воздушного судна удалена вся электроника, включая антенны, компьютеры, датчики. В последнюю очередь демонтировали стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации. Все запчасти самолета отвезут в Екатеринбург, где их проверят и оценят их пригодность для последующей эксплуатации.

Фото предоставлены пресс-службой авиакомпании «Уральские авиалинии»
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