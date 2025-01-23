В Новосибирской области завершают разбор самолета Airbus А320

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2020. В авиапарк компании «Уральские авиалинии» прибыл новый Airbus A321 с бортовым номером ...25.01.2018 Авиакомпания «Уральские авиалинии» налетала 1 млн часов на самолетах Airbus
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» достигла рекордного показателя по совокупному налету ...26.12.2016 Еще один самолет А320 пополнил парк «Уральских авиалиний»
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Авиапарк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился очередным самолетом А320. Об ...18.11.2016 «Уральские авиалинии» отмечают 10-летний юбилей начала эксплуатации Airbus
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отмечает 10-летний юбилей начала эксплуатации ...05.05.2009 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»: Новый Airbus A321 — самолет с увеличенной дальностью полета
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2009. «Парк самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился еще одним самолетом ...