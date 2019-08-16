Новости дня

В Богдановиче директора управляющей компании осудили на 6 месяцев за установку нелицензионного программного обеспечения

16 август 2019 (16:28)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. Богдановичский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Муниципальная управляющая компания «Уютный город» Николая Черданцева.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, он признан виновным по части 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения».

«Николай Черданцев, должным образом проконтролировал использование в организации контрафактного программного обеспечения, исключительные права на которые принадлежат Корпорации «Microsoft» и ООО «1С-Софт». Допустил их незаконное хранение в памяти компьютеров возглавляемой организации и использование в коммерческой деятельности», — говорится в сообщении.

В результате незаконных действий правообладателям причинен имущественный ущерб на общую сумму более 365 тыс. руб.

Суд назначил директору управляющей компании наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. В настоящее время с правообладателями заключены соответствующие соглашения, вред возмещен.

Приговор не вступил в законную силу.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: