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В Богдановиче директора управляющей компании осудили на 6 месяцев за установку нелицензионного программного обеспечения

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. Богдановичский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Муниципальная управляющая компания «Уютный город» Николая Черданцева.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, он признан виновным по части 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения».



«Николай Черданцев, должным образом проконтролировал использование в организации контрафактного программного обеспечения, исключительные права на которые принадлежат Корпорации «Microsoft» и ООО «1С-Софт». Допустил их незаконное хранение в памяти компьютеров возглавляемой организации и использование в коммерческой деятельности», — говорится в сообщении.



В результате незаконных действий правообладателям причинен имущественный ущерб на общую сумму более 365 тыс. руб.



Суд назначил директору управляющей компании наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. В настоящее время с правообладателями заключены соответствующие соглашения, вред возмещен.



Приговор не вступил в законную силу.

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