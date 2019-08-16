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У ГИБДД нет возможности предотвращать смертельные ДТП, такие как на ул. Малышева в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. УГИБДД по Свердловской области не имеет возможности предотвращать такие смертельные ДТП, как произошедшее 4 августа на пересечении улиц Малышева — Московская в Екатеринбурге. Такой вывод можно сделать из ответа начальника Госавтоинспекции Алексея Кислякова на официальный запрос УрБК.



«По существу поставленных в обращении вопросов сообщаю, что выставление нарядов Госавтоинспекции на территории города Екатеринбурга осуществляется с учетом анализа уровня аварийности. Улица Малышева не характеризуется сложной дорожно-транспортной обстановкой, в связи с чем несение службы нарядами дорожно-патрульной службы в ночное время 04.08.2019 на ней не предусматривалось», — говорится в ответе Алексея Кислякова.



Таким образом, передвижение автомобиля Kia, которым управлял виновник ДТП, сотрудниками полка ГИБДД не фиксировалось, а информация о его движении в дежурную часть полка не поступала.



Не помогло в той ситуации и внушительное количество видеокамер, которые размещены по всей уральской столице.



«Система видеонаблюдения, установленная на основных участках улично-дорожной сети города Екатеринбурга, представляет собой архив, который используется сотрудниками полиции для установления обстоятельств преступлений или правонарушений. В режиме реального времени слежение за ситуацией на улицах города осуществляется только при проведении массовых, спортивных или иных специальных мероприятий», — указал начальника Госавтоинспекции.



В Управлении также отметили, что порядок действий сотрудников ГИБДД в тех или иных ситуациях установлен административным регламентом исполнения МВД РФ, утвержденным приказом министерства от 23.08.2017 № 664. При этом сотрудники свердловской инспекции руководствуются требованиями ФЗ «О безопасности дорожного движения», ФЗ «О полиции», указа президента РФ № 117 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» и рядом других документов.



Отвечая на вопрос, реально ли было предотвратить данную аварию, Алексей Кисляков указал, что предотвращение, как и своевременное задержание пьяных водителей, возможно только при заблаговременном их выявлении инспекторами, либо сигналов граждан на телефонные номера «02» или «112».



Также в УГИБДД по Свердловской области сообщили, что ее силами за 7 месяцев этого года проведено 979 профилактических мероприятий, направленных на пресечение управления ТС пьяными водителями. Из них 53 таких мероприятия прошли в Екатеринбурге.



За указанное время к административной ответственности было привлечено 6 тыс. 481 водитель, из них 1 тыс. 258 — в Екатеринбурге.



Как ранее сообщалось, 14 августа в Екатеринбурге суд на два месяца арестовал виновника ДТП на улице Малышева, в котором погибло два человека. Меру пресечения вынесли в Верх-Исетском районном суде.



Резонансное ДТП произошло рано утром 4 августа 2019 года. Автомобиль Kia проехал через весь центр города на огромной скорости, не останавливаясь на светофорах. На перекрестке Малышева и Московской он врезался в стоявшие на светофоре машины. Погибли водитель и пассажир такси, на которое пришелся основной удар.



За рулем Kia находился художник Владимир Васильев, который всю ночь провел на вечеринке с друзьями. Однако экспертиза не нашла в его крови следов алкоголя или наркотиков.

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