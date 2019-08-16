ЕВРАЗ обновляет парк техники

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

На Качканарском ГОКе завершилась сборка первого в Свердловской области «БелАЗа» грузоподъемностью 240 тонн. Мощность самосвала — 2,5 тыс. лошадиных сил. Вес одного колеса — 5 тонн, диаметр — 3,5 м. На машине установлена автоматическая система пожаротушения, контроль заправки топлива, система телеметрического давления в шинах. В торжественной обстановке машину приняли в эксплуатацию и отправили на работу в карьер.«Новая мощная техника будет использоваться в действующих карьерах, а с 2020 года — на вскрытии Собственно-Качканарского месторождения. До конца года на линию выйдут еще два подобных самосвала, экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.Машина изготовлена по индивидуальным техническим требованиям ЕВРАЗ КГОКа, дополнительно для удобства и безопасности установлена диагональная лестница. Каждый «БелАЗ» сначала обкатывают на заводе-изготовителе, затем разбирают и отправляют в Качканар на шести платформах. Здесь его снова собирают, обкатывают, регулируют все системы.Представители компании уверены, что «БелАЗ-75313» — это надежная и простая в эксплуатации техника, которая способна эффективно работать в сложнейших климатических и технических условиях. Машина оснащена трансмиссией переменного тока, дизельным 16-цилиндровым двигателем. Мощность самосвала — 2,5 тыс. лошадиных сил. Вес одного колеса — 5 тонн, диаметр — 3,5 м. На машине установлена автоматическая система пожаротушения, контроль заправки топлива, система телеметрического давления в шинах.Специально для передвижения большегрузных «БелАЗов» на ЕВРАЗ КГОКе построили автодороги шириной более 20 м., приобрели обслуживающее оборудование и технику: тягач-буксировщик, два автогрейдера, пять бульдозеров тяжелого класса. Построили бокс и автомойку для проведения технического обслуживания крупногабаритных машин.Ранее на ЕВРАЗ КГОКе использовались «БелАЗы» грузоподъемностью 130 т.Также на этой неделе новое оборудование поступило на другие объекты ЕВРАЗа. Два очистных комбайна Joy поступили на шахту «Распадская». Еще два проходческих комбайна аналогичной марки будут введены в эксплуатацию на шахте «Усковская».Стоимость оборудования составила 714 млн руб. Горняки совместно с представителями сервисной фирмы уже провели контрольную сборку и проверку техники.Производительность очистного комбайна составляет до 3 тыс. т горной массы в час. Диаметр исполнительных органов — 2,5 м., ширина захвата шнека — 0,8 м. Скорость движения по забою при максимальной нагрузке на исполнительные органы может достигать 18 м. в минуту. Машина будет установлена в лаве шахты «Распадская» 5а-7-34 осенью 2019 года. Сейчас идет подготовка выемочного участка. Второй добычной комбайн будет установлен в лаве 4-6-35, которую планируют запустить в работу в конце 2019 года. Добычу угля будут вести горняки участка № 10.По словам представителей компании, встроенная электроника помогает комбайнеру регулировать процесс проходки: быстро и безопасно готовить очистной фронт. Благодаря системе удаленной визуализации за подземной техникой можно наблюдать на поверхности. На новых комбайнах проходчики планируют проходить до 350 м в месяц. Машины будут задействованы в подготовке первой лавы нового пласта 48 шахты «Усковская».Шахты «Распадская» и «Усковская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания» (входит в состав ЕВРАЗа). На них добывают коксующийся уголь марки «ГЖ», востребованный металлургами. После переработки на обогатительных фабриках «Абашевская», «Кузнецкая» и «Распадская» угольный концентрат отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа и на экспорт.Для продолжения угледобычи на шахте «Усковская» приобретена дополнительная добычная лицензия.