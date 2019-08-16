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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении директора электромонтажной компании «Светлый город» за невыплату зарплаты
16 август 2019 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Нижнем Тагиле директора электромонтажного предприятия ООО «Светлый город» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности». Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
С декабря 2015 года по февраль 2019 года директор компании имел достаточные оборотные денежные средства для своевременной и полной выплаты заработной платы, но направлял их на иные нужды предприятия, отодвигая полную выплату заработной платы на более поздний и неопределенный срок.
Фактически он не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату шести работникам ООО «Светлый город» на общую сумму свыше 348,4 тыс. руб.
На частный жилой дом обвиняемого наложили арест. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка № 5, в котором создан Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
С декабря 2015 года по февраль 2019 года директор компании имел достаточные оборотные денежные средства для своевременной и полной выплаты заработной платы, но направлял их на иные нужды предприятия, отодвигая полную выплату заработной платы на более поздний и неопределенный срок.
Фактически он не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату шести работникам ООО «Светлый город» на общую сумму свыше 348,4 тыс. руб.
На частный жилой дом обвиняемого наложили арест. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка № 5, в котором создан Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
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