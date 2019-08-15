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В Свердловской области в I полугодии количество жалоб на госзакупки увеличилось на 8%
15 август 2019 (14:48)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Свердловской области в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% увеличилось количество жалоб на закупки для государственных и муниципальных нужд. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.
«У нас увеличилось количество жалоб на закупки для государственных и муниципальных нужд на 8%, если сравнивать с соответствующим периодом 2018 года. Предприниматели активно участвуют в торгах и активно защищают свои права, соответственно, мы более активно рассматриваем эти жалобы», — сказал он.
При этом Дмитрий Шалабодов отметил, что с 2018 года появилась тенденция к признанию большего числа жалоб необоснованными.
«Если говорить о числе обоснованных жалоб или частично обоснованных, в разрезе федеральных заказчиков у нас 23%. Если брать уровень субъектов федерации — необоснованных жалоб у нас 72%. И муниципальный разрез заказчиков — необоснованных — 66% жалоб. Качество работы государственных и муниципальных заказчиков, качество принятия решения, качество предпринимаемых мер стало выше. Мы большее количество жалоб признаем необоснованными», — пояснил он.
«У нас увеличилось количество жалоб на закупки для государственных и муниципальных нужд на 8%, если сравнивать с соответствующим периодом 2018 года. Предприниматели активно участвуют в торгах и активно защищают свои права, соответственно, мы более активно рассматриваем эти жалобы», — сказал он.
При этом Дмитрий Шалабодов отметил, что с 2018 года появилась тенденция к признанию большего числа жалоб необоснованными.
«Если говорить о числе обоснованных жалоб или частично обоснованных, в разрезе федеральных заказчиков у нас 23%. Если брать уровень субъектов федерации — необоснованных жалоб у нас 72%. И муниципальный разрез заказчиков — необоснованных — 66% жалоб. Качество работы государственных и муниципальных заказчиков, качество принятия решения, качество предпринимаемых мер стало выше. Мы большее количество жалоб признаем необоснованными», — пояснил он.
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