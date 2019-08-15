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В Свердловской области в I полугодии количество жалоб на госзакупки увеличилось на 8%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Свердловской области в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% увеличилось количество жалоб на закупки для государственных и муниципальных нужд. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.



«У нас увеличилось количество жалоб на закупки для государственных и муниципальных нужд на 8%, если сравнивать с соответствующим периодом 2018 года. Предприниматели активно участвуют в торгах и активно защищают свои права, соответственно, мы более активно рассматриваем эти жалобы», — сказал он.



При этом Дмитрий Шалабодов отметил, что с 2018 года появилась тенденция к признанию большего числа жалоб необоснованными.



«Если говорить о числе обоснованных жалоб или частично обоснованных, в разрезе федеральных заказчиков у нас 23%. Если брать уровень субъектов федерации — необоснованных жалоб у нас 72%. И муниципальный разрез заказчиков — необоснованных — 66% жалоб. Качество работы государственных и муниципальных заказчиков, качество принятия решения, качество предпринимаемых мер стало выше. Мы большее количество жалоб признаем необоснованными», — пояснил он.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:48</span><br /><strong>В Свердловской области в I полугодии количество жалоб на госзакупки увеличилось на 8%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Свердловской области в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% увеличилось количество жалоб на закупки для государственных и муниципальных нужд. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089178-v-sverdlovskoy-oblasti-v-i-polugodii-kolichestvo-zhalob-na-goszakupki-uvelichilos-na-8.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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