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В Екатеринбурге сравнялись цены на первичное и вторичное жилье

15 август 2019 (14:07)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Екатеринбурге сравнялись цены на первичное и вторичное жилье. Об этом на заседании правительства Свердловской области сообщил и.о. председателя Уральского банка Сбербанка России Андрей Волчик.

По его словам, это произошло из-за того, что застройщики на фоне перехода к системе эскроу-счетов сильно разогрели рынок различными маркетинговыми кампаниями, что привело к росту цен на новостройки.

«В Екатеринбурге в настоящее время и первичное, и вторичное жилье в среднем стоит 72 тыс. руб. за кв. м. Отдельные клиенты, которые были нацелены на приобретение жилья у застройщиков, сейчас все чаще предпочитают покупать уже готовые квартиры. Соответственно, девелоперы, рассчитывавшие получить средства дольщиков по ДДУ, видимо, в ближайшее время столкнутся с дефицитом финансовых ресурсов», — полагает А. Волчик.

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