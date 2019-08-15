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В Свердловской области розничные цены на бензин АИ-92 выросли на 1,41%, на АИ-95 — на 1,25%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Свердловской области за январь-июнь розничные цены на бензин АИ-92 выросли на 1,41%, на АИ-95 — на 1,25%. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.



«Динамика изменения цен с начала года, если брать июнь к январю, розница: бензин АИ-92 — плюс 1,41%, АИ-95 — плюс 1,25%, зимнее и летнее дизельное топливо — минус 3,17%, сжиженный углеводородный газ — минус 3,5%», — сказал он.

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