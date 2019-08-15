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Выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ из Первоуральска приняли воинскую присягу

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. 30 выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», окончившие Первоуральский металлургический колледж, приняли присягу. Церемония состоялась в подшефной воинской части в поселке Горный Щит. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



«Группа ЧТПЗ курирует воинские части, где проходят службу выпускники образовательной программы «Будущее Белой металлургии». В течение года новобранцы изучат армейские дисциплины, продолжат личностное и профессиональное развитие, а также взаимодействие с наставниками образовательной программы. Уверен, что армия закалит ваш характер и сформирует лидерские качества, необходимые для успешной карьеры белого металлурга», — поздравил новобранцев управляющий директор Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов.



Руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов отметил, что каждому выпускнику после армии гарантировано трудоустройство на площадках Группы ЧТПЗ.



В 2012 году Группа ЧТПЗ подписала соглашение с командованием Центрального военного округа, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о том, что выпускники образовательного проекта «Будущее Белой металлургии» проходят обязательную службу в воинской части в поселке Горный Щит. В 2018 году количество подшефных частей компании пополнилось площадками в поселке Шагол в Челябинской области и поселке Мирный в Самарской области.



За время действия соглашения службу в подшефных частях прошли более 200 выпускников программы «Будущее Белой металлургии». Из них большая часть после окончания службы трудоустроилась в Группу ЧТПЗ.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:06</span><br /><strong>Выпускники образовательной программы Группы ЧТПЗ из Первоуральска приняли воинскую присягу</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. 30 выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», окончившие Первоуральский металлургический колледж, приняли присягу. Церемония состоялась в подшефной воинской части в поселке Горный Щит. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089165-vypuskniki-obrazovatelnoy-programmy-gruppy-chtpz-iz-pervouralska-prinyali-voinskuyu-prisyagu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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