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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку под Москвой
15 август 2019 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский-Симферополь, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».
«Произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».
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