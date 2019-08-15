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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку под Москвой

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский-Симферополь, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц, сообщает пресс-служба перевозчика.



«Произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали», — сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

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