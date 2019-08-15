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В аэропорту Кольцово из-за сильного тумана произошла массовая задержка рейсов

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В аэропорту Кольцово произошла массовая задержка рейсов, три пассажирских самолета не смогли приземлиться и были отправлены на запасной аэродром в Тюмень.



«Сегодня утром из-за сильного тумана в Екатеринбурге три рейса ушли на запасной аэродром в Тюмень. Это рейс DP-339 из Сочи, U6-704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска. Рейсы U6-704 и DP-339 уже прибыли в Екатеринбург. Вылеты осуществлялись без ограничений», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

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