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В аэропорту Кольцово из-за сильного тумана произошла массовая задержка рейсов

15 август 2019 (09:49)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В аэропорту Кольцово произошла массовая задержка рейсов, три пассажирских самолета не смогли приземлиться и были отправлены на запасной аэродром в Тюмень.

«Сегодня утром из-за сильного тумана в Екатеринбурге три рейса ушли на запасной аэродром в Тюмень. Это рейс DP-339 из Сочи, U6-704 из Пекина и UT-113 из Нижневартовска. Рейсы U6-704 и DP-339 уже прибыли в Екатеринбург. Вылеты осуществлялись без ограничений», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

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