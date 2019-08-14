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Средние расходы российской семьи на продукты питания в июле превысили 21 тыс. рублей

УрБК, Москва, 14.08.2019. В июле общие расходы среднестатистической российской семьи составили 66,9 тыс. руб., из которых доля затрат на продукты питания оказалась равна 21,1 тыс. руб. или 31,5% от общих месячных трат. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».



«В начале II полугодия немного сократились общие расходы домохозяйств за месяц при небольшом повышении доли затрат на питание. Но россияне по-прежнему остаются среднеобеспеченным населением, если пользоваться международной классификацией благосостояния. Идентичные затраты на питание фиксируются у соседей в Восточной Европе, например, в Литве, Сербии, Румынии, Болгарии», — заявил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:47</span><br /><strong>Средние расходы российской семьи на продукты питания в июле превысили 21 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 14.08.2019. В июле общие расходы среднестатистической российской семьи составили 66,9 тыс. руб., из которых доля затрат на продукты питания оказалась равна 21,1 тыс. руб. или 31,5% от общих месячных трат. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089151-srednie-rashody-rossiyskoy-semi-na-produkty-pitaniya-v-iyule-prevysili-21-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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