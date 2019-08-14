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Средние расходы российской семьи на продукты питания в июле превысили 21 тыс. рублей
14 август 2019 (16:47)
УрБК, Москва, 14.08.2019. В июле общие расходы среднестатистической российской семьи составили 66,9 тыс. руб., из которых доля затрат на продукты питания оказалась равна 21,1 тыс. руб. или 31,5% от общих месячных трат. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
«В начале II полугодия немного сократились общие расходы домохозяйств за месяц при небольшом повышении доли затрат на питание. Но россияне по-прежнему остаются среднеобеспеченным населением, если пользоваться международной классификацией благосостояния. Идентичные затраты на питание фиксируются у соседей в Восточной Европе, например, в Литве, Сербии, Румынии, Болгарии», — заявил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.
«В начале II полугодия немного сократились общие расходы домохозяйств за месяц при небольшом повышении доли затрат на питание. Но россияне по-прежнему остаются среднеобеспеченным населением, если пользоваться международной классификацией благосостояния. Идентичные затраты на питание фиксируются у соседей в Восточной Европе, например, в Литве, Сербии, Румынии, Болгарии», — заявил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.
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