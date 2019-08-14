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Суд оставил в силе решение о банкротстве бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о банкротстве бывшего замминистра экономики региона Михаила Шилиманова.



«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении апелляционного суда.



Напомним, что с иском о банкротстве Михаила Шилиманова в феврале 2019 года обратился в суд художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков. Сумма его требований составила 10 млн 258 тыс. руб.



Ранее они выступали партнерами в ряде строительных проектов, в числе которых долгострои ЖК «Соловьи», ЖК «Бухта Квинс». В связи с последним из них предприниматели стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».



В декабре 2018 года Александр Новиков выиграл суд у Михаила Шилиманова. Он требовал вернуть средства, выделенные на завершение строительства «Бухты Квинс» и присвоенные партнером.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении бывшего замминистра введена процедура реализации имущества.

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