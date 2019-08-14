Новости дня
Суд оставил в силе решение о банкротстве бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова
14 август 2019 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о банкротстве бывшего замминистра экономики региона Михаила Шилиманова.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении апелляционного суда.
Напомним, что с иском о банкротстве Михаила Шилиманова в феврале 2019 года обратился в суд художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков. Сумма его требований составила 10 млн 258 тыс. руб.
Ранее они выступали партнерами в ряде строительных проектов, в числе которых долгострои ЖК «Соловьи», ЖК «Бухта Квинс». В связи с последним из них предприниматели стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».
В декабре 2018 года Александр Новиков выиграл суд у Михаила Шилиманова. Он требовал вернуть средства, выделенные на завершение строительства «Бухты Квинс» и присвоенные партнером.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении бывшего замминистра введена процедура реализации имущества.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении апелляционного суда.
Напомним, что с иском о банкротстве Михаила Шилиманова в феврале 2019 года обратился в суд художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков. Сумма его требований составила 10 млн 258 тыс. руб.
Ранее они выступали партнерами в ряде строительных проектов, в числе которых долгострои ЖК «Соловьи», ЖК «Бухта Квинс». В связи с последним из них предприниматели стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».
В декабре 2018 года Александр Новиков выиграл суд у Михаила Шилиманова. Он требовал вернуть средства, выделенные на завершение строительства «Бухты Квинс» и присвоенные партнером.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении бывшего замминистра введена процедура реализации имущества.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обжаловал решение о своем банкротстве
- Суд признал банкротом бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова
- Арбитражный суд принял к производству заявление от Александра Новикова о банкротстве его бывшего партнера Михаила Шилиманова
- Александр Новиков подал иск о банкротстве своего бывшего партнера по «Бухте Квинс» Михаила Шилиманова
- Суд освободил из-под стражи бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова