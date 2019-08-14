Новости дня
МЧС фиксирует рост числа пожаров на объектах здравоохранения Челябинской области
14 август 2019 (13:06)
УрБК, Челябинск, 14.08.2019. С начала 2019 года на объектах, относящихся к ведению министерства здравоохранения Челябинской области, произошли 9 пожаров. За аналогичный период прошлого года на этой категории объектов возгораний не было.
Анализ статистики показывает, что превалируют три основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Несмотря на то, что Государственный пожарный надзор (ГПН) регулярно информирует разные ведомства и представителей минздрава о неблагоприятной ситуации с пожарами на их объектах, никаких мер не предпринимается и ситуация не улучшается.
Специалисты ГПН отмечают, что достаточно усилить противопожарный режим на территории объектов, провести дополнительные инструктажи с персоналом учреждений, а также обновить соответствующие документы по пожарной безопасности.
«В противном случае пациенты и персонал будут курить в неположенных местах, неустановленные граждане будут проникать в неэксплуатируемые здания на территории медучреждений и устраивать там поджоги, а из кабинетов так и будут организовывать склады бумаг и старого хлама с повышенным риском возгорания», — констатируют в региональном главке МЧС.
Согласно выводам спасателей, большинство пожаров в лечебных учреждениях происходит после 18.00 (5 пожаров произошли после 22.00), когда снижается бдительность персонала и пациентов.
По прогнозам Государственного пожарного надзора, ситуация с пожарами в подведомственных минздраву учреждениях будет только ухудшаться. Причин несколько: проводка изнашивается, ее ремонт и замена не производится десятилетиями, нагрузка на электросети увеличивается из-за большого количества новых (и более мощных) электроприборов. Картину можно дополнить тем фактом, что при постройке зданий много лет назад никто не учитывал, что нагрузка на электросети в 2019 году будет в разы больше.
Анализ статистики показывает, что превалируют три основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Несмотря на то, что Государственный пожарный надзор (ГПН) регулярно информирует разные ведомства и представителей минздрава о неблагоприятной ситуации с пожарами на их объектах, никаких мер не предпринимается и ситуация не улучшается.
Специалисты ГПН отмечают, что достаточно усилить противопожарный режим на территории объектов, провести дополнительные инструктажи с персоналом учреждений, а также обновить соответствующие документы по пожарной безопасности.
«В противном случае пациенты и персонал будут курить в неположенных местах, неустановленные граждане будут проникать в неэксплуатируемые здания на территории медучреждений и устраивать там поджоги, а из кабинетов так и будут организовывать склады бумаг и старого хлама с повышенным риском возгорания», — констатируют в региональном главке МЧС.
Согласно выводам спасателей, большинство пожаров в лечебных учреждениях происходит после 18.00 (5 пожаров произошли после 22.00), когда снижается бдительность персонала и пациентов.
По прогнозам Государственного пожарного надзора, ситуация с пожарами в подведомственных минздраву учреждениях будет только ухудшаться. Причин несколько: проводка изнашивается, ее ремонт и замена не производится десятилетиями, нагрузка на электросети увеличивается из-за большого количества новых (и более мощных) электроприборов. Картину можно дополнить тем фактом, что при постройке зданий много лет назад никто не учитывал, что нагрузка на электросети в 2019 году будет в разы больше.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Особый противопожарный режим введен на территории трех муниципалитетов Челябинской области
- В Челябинской области за полгода произошло более 2 тысяч пожаров
- В Свердловской области в 2015 году увеличилось число бытовых пожаров
- В новогодние каникулы в Свердловской области произошло больше 100 пожаров
- МЧС РФ: В 24 муниципальных образованиях Свердловской области пора вводить особый противопожарный режим