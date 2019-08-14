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МЧС фиксирует рост числа пожаров на объектах здравоохранения Челябинской области

УрБК, Челябинск, 14.08.2019. С начала 2019 года на объектах, относящихся к ведению министерства здравоохранения Челябинской области, произошли 9 пожаров. За аналогичный период прошлого года на этой категории объектов возгораний не было.



Анализ статистики показывает, что превалируют три основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Несмотря на то, что Государственный пожарный надзор (ГПН) регулярно информирует разные ведомства и представителей минздрава о неблагоприятной ситуации с пожарами на их объектах, никаких мер не предпринимается и ситуация не улучшается.



Специалисты ГПН отмечают, что достаточно усилить противопожарный режим на территории объектов, провести дополнительные инструктажи с персоналом учреждений, а также обновить соответствующие документы по пожарной безопасности.



«В противном случае пациенты и персонал будут курить в неположенных местах, неустановленные граждане будут проникать в неэксплуатируемые здания на территории медучреждений и устраивать там поджоги, а из кабинетов так и будут организовывать склады бумаг и старого хлама с повышенным риском возгорания», — констатируют в региональном главке МЧС.



Согласно выводам спасателей, большинство пожаров в лечебных учреждениях происходит после 18.00 (5 пожаров произошли после 22.00), когда снижается бдительность персонала и пациентов.



По прогнозам Государственного пожарного надзора, ситуация с пожарами в подведомственных минздраву учреждениях будет только ухудшаться. Причин несколько: проводка изнашивается, ее ремонт и замена не производится десятилетиями, нагрузка на электросети увеличивается из-за большого количества новых (и более мощных) электроприборов. Картину можно дополнить тем фактом, что при постройке зданий много лет назад никто не учитывал, что нагрузка на электросети в 2019 году будет в разы больше.

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