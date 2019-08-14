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За неделю ФАС не зафиксировала роста цен на автомобильное топливо на АЗС Челябинской области

14 август 2019 (12:05)

УрБК, Челябинск, 14.08.2019. С 5 по 11 августа 2019 года ФАС не зафиксировала роста цен на автомобильное топливо на АЗС Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского Управления ведомства.

При этом наименьшая цена на бензин АИ-92 (39,2 руб.) зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», на АИ-95 (43,45 руб.) — у ООО «Регион».

Челябинское УФАС России проводит мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты у ВИНКов (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница») и розничной цены у независимого продавца ООО «Регион» на территории Челябинской области. Полученная информация оперативно направляется в Центральный аппарат ФАС России для изучения соответствия ценовой политики нефтяных компаний заключенному соглашению с правительством РФ по стабилизации топливного рынка.

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