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В Первоуральске и Каменском районе назначили новых прокуроров

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. В Первоуральске и Каменском районе назначили новых прокуроров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



«Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 6 августа 2019 года № 786-к на должность прокурора Первоуральска назначен старший советник юстиции Курочкин Владимир Алексеевич, на должность прокурора Каменского района — советник юстиции Низовцев Константин Сергеевич», — говорится в сообщении.



Отметим, что Владимир Курочкин с 2015 года занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области.



Константин Низовцев с 2014 года возглавлял прокуратуру Гаринского района.



Бывший прокурор Первоуральска Андрей Калинин назначен на должность старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму.

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