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В Свердловской области из незаконного оборота изъяли более 4,5 тыс. литров спирта и контрафактного алкоголя

13 август 2019 (15:34)

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. В селе Малобрусянское Свердловской области ликвидирован нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает Росалкогольрегулирование.

«В ходе осмотра помещения на ул. Луговой установлен факт производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и маркировки», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства совместно с сотрудниками полиции и ФСБ обнаружили более 9 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований, более 2 тыс. литров спиртосодержащей продукции, около 2,5 тыс. литров медицинского спирта (фармацевтической субстанции этанола крепостью 95%) производства ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» и ОАО «Флора Кавказа», а также емкостной парк.

В настоящее время сырье, алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость, а также технологическое оборудование арестованы.

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