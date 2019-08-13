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В Екатеринбурге до 25 августа закрыли движение транспорта по проспекту Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. В Екатеринбурге закрыли движение по проспекту Космонавтов из-за строительства трамвайной линии. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«В связи с проведением работ по реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах МО «город Екатеринбург», АО «Свердловскавтодор» закрыло движение транспорта по проспекту Космонавтов», — говорится в сообщении.



Ограничения будут действовать до 25 августа 2019 года на участке от дома № 204 по проспекту Космонавтов до дома № 30 по улице Березовской.

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