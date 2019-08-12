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В Екатеринбурге осудили организаторов финансовых пирамид

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве по принципу «финансовой пирамиды» в отношении местных жителей Игоря Бутакова и Игоря Грехова. Жертвами преступников стали более 160 человек, а общая сумма ущерба составила 63,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», — говорится в сообщении.



Суд установил, что двое екатеринбуржцев с октября 2012 года по сентябрь 2014 года похитили около 63,5 млн руб. более чем у 160 граждан. Они привлекали денежные средства горожан по принципу «финансовой пирамиды» в активы возглавляемых ими в разное время организаций ООО «Русская Финансовая Компания», КПКГ «Сбережения», ООО «Клуб успешных людей».



«Под обещание быстрого обогащения привлекались финансовые средства граждан, последующие выплаты некоторым из которых осуществлялись за счет финансовых поступлений от новых участников «пирамиды». С лицами, которые соглашались предоставить свои либо оформленные в кредит деньги в качестве инвестиций, обвиняемые оформляли договоры займа, предусматривавшие нереально высокие доходы в виде процентов, доходившие до 42% годовых. В свою очередь, их организации якобы принимали на обслуживание взятые гражданами кредиты. Потерпевшим, у которых отсутствовали личные сбережения, обвиняемые предлагали обратиться в банки с целью получения денежных средств в кредит с последующей передачей их организации», — говорится в сообщении.



Большую часть полученных денег мошенники похищали, часть тратили на незначительное материальное стимулирование заемщиков, частичное погашение ранее переданных в их организации на обслуживание кредитов, а также для оплаты рекламы и прочих расходов.



«Суд назначил Игорю Бутакову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Грехову — 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечает пресс-служба.

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