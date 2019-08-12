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В Свердловской области за три дня задержали и отстранили от управления 167 нетрезвых водителей

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. В Свердловской области за пятницу и выходные дни, с 9 по 11 августа, сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления 167 нетрезвых водителей, а также обнаружили 170 человек, которые ездили без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба правления регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.



«Во всех городах области проходили массовые профилактические мероприятия, которые были направленны на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных права управления или не имеющих такого права. Нетрезвым водителям грозит штраф в размере от 30 тыс. руб. и лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет, а за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения — наказание в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 30 из задержанных водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 18 водителям грозит уголовное наказание за повторную езду в состоянии опьянения.



Всего в результате проведенных мероприятий сотрудниками ГИБДД пресечено более 7 тыс. нарушений ПДД.

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