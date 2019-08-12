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Академический готовится к Универсиаде

12 август 2019 (10:15)

В пятницу, 9 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский в рамках объезда Ленинского района посетил объекты, которые потенциально могут быть использованы во время проведения международных и национальных спортивных соревнований среди студентов «Универсиада-2023».

Академический готовится к Универсиаде

«Сейчас задача — интегрировать Академический как самый сильно развивающийся район города в проведение Универсиады», — отметил он во время объезда.

Академический готовится к Универсиаде

Генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин рассказал, как можно будет использовать уже существующую и запланированную для строительства инфраструктуру района. В частности, он представил два спортивных объекта, строительство которых возможно завершить к 2023 году — Академия тенниса и Дворец дзюдо.

«Сегодня на них уже есть проектная документация, есть предварительные договоренности о финансировании. И, самое главное, — есть воля застройщиков «РСГ- Академическое» все это построить», — сказал он.

Также Виктор Кривошеин уточнил, что проект Дворца дзюдо уже прошел государственную экспертизу.

«Хотелось бы, чтобы этот дворец здесь был и в Универсиаде участвовал», — подчеркнул он.

Говоря об Академии тенниса, генеральный директор АО «РСГ-Академическое» сообщил, что она будет построена в следующем году. Однако он уточнил, что для проведения здесь соревнований по теннису не хватает одиннадцати кортов.

Строительная площадка Академии тенниса

Строительная площадка Академии тенниса
Строительная площадка Академии тенниса

Также он рассказал о планах строительства общежития на 5 тыс. кв. м., рассчитанного примерно на 500 мест в квартале Медицинский, и фанзоны со специальными площадками для мероприятий в Преображенском парке.

Академический готовится к Универсиаде

Кроме того, на встрече обсудили планы по расширению охвата транспортной сети города и района в частности. В Екатеринбурге до Универсиады планируют замкнуть кольцо городской электрички, охватив им районы Солнечный, Академический, Виз-Правобережный.

«Мы смотрим не только на строительство здесь объектов, но и на транспортную схему. Проект по трамваю утвержден, с железной дорогой мы сейчас ведем переговоры о кольце городской электрички. У нас сегодня полукольцо — от Сортировки до Керамики и до аэропорта, нам нужно его замкнуть», — сказал Александр Высокинский.

Академический готовится к Универсиаде

Глава города сделал вывод о том, что район в целом имеет социальную инфраструктуру, которую можно в будущем использовать как центры культуры, центры притяжения, в том числе на Универсиаде.
Академический готовится к УниверсиадеАкадемический готовится к Универсиаде
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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