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Академический готовится к Универсиаде
12 август 2019 (10:15)
В пятницу, 9 августа, глава Екатеринбурга Александр Высокинский в рамках объезда Ленинского района посетил объекты, которые потенциально могут быть использованы во время проведения международных и национальных спортивных соревнований среди студентов «Универсиада-2023».
«Сейчас задача — интегрировать Академический как самый сильно развивающийся район города в проведение Универсиады», — отметил он во время объезда.
Генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин рассказал, как можно будет использовать уже существующую и запланированную для строительства инфраструктуру района. В частности, он представил два спортивных объекта, строительство которых возможно завершить к 2023 году — Академия тенниса и Дворец дзюдо.
«Сегодня на них уже есть проектная документация, есть предварительные договоренности о финансировании. И, самое главное, — есть воля застройщиков «РСГ- Академическое» все это построить», — сказал он.
Также Виктор Кривошеин уточнил, что проект Дворца дзюдо уже прошел государственную экспертизу.
«Хотелось бы, чтобы этот дворец здесь был и в Универсиаде участвовал», — подчеркнул он.
Говоря об Академии тенниса, генеральный директор АО «РСГ-Академическое» сообщил, что она будет построена в следующем году. Однако он уточнил, что для проведения здесь соревнований по теннису не хватает одиннадцати кортов.
Строительная площадка Академии тенниса
Также он рассказал о планах строительства общежития на 5 тыс. кв. м., рассчитанного примерно на 500 мест в квартале Медицинский, и фанзоны со специальными площадками для мероприятий в Преображенском парке.
Кроме того, на встрече обсудили планы по расширению охвата транспортной сети города и района в частности. В Екатеринбурге до Универсиады планируют замкнуть кольцо городской электрички, охватив им районы Солнечный, Академический, Виз-Правобережный.
«Мы смотрим не только на строительство здесь объектов, но и на транспортную схему. Проект по трамваю утвержден, с железной дорогой мы сейчас ведем переговоры о кольце городской электрички. У нас сегодня полукольцо — от Сортировки до Керамики и до аэропорта, нам нужно его замкнуть», — сказал Александр Высокинский.
Глава города сделал вывод о том, что район в целом имеет социальную инфраструктуру, которую можно в будущем использовать как центры культуры, центры притяжения, в том числе на Универсиаде.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Сейчас задача — интегрировать Академический как самый сильно развивающийся район города в проведение Универсиады», — отметил он во время объезда.
Генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин рассказал, как можно будет использовать уже существующую и запланированную для строительства инфраструктуру района. В частности, он представил два спортивных объекта, строительство которых возможно завершить к 2023 году — Академия тенниса и Дворец дзюдо.
«Сегодня на них уже есть проектная документация, есть предварительные договоренности о финансировании. И, самое главное, — есть воля застройщиков «РСГ- Академическое» все это построить», — сказал он.
Также Виктор Кривошеин уточнил, что проект Дворца дзюдо уже прошел государственную экспертизу.
«Хотелось бы, чтобы этот дворец здесь был и в Универсиаде участвовал», — подчеркнул он.
Говоря об Академии тенниса, генеральный директор АО «РСГ-Академическое» сообщил, что она будет построена в следующем году. Однако он уточнил, что для проведения здесь соревнований по теннису не хватает одиннадцати кортов.
Строительная площадка Академии тенниса
Также он рассказал о планах строительства общежития на 5 тыс. кв. м., рассчитанного примерно на 500 мест в квартале Медицинский, и фанзоны со специальными площадками для мероприятий в Преображенском парке.
Кроме того, на встрече обсудили планы по расширению охвата транспортной сети города и района в частности. В Екатеринбурге до Универсиады планируют замкнуть кольцо городской электрички, охватив им районы Солнечный, Академический, Виз-Правобережный.
«Мы смотрим не только на строительство здесь объектов, но и на транспортную схему. Проект по трамваю утвержден, с железной дорогой мы сейчас ведем переговоры о кольце городской электрички. У нас сегодня полукольцо — от Сортировки до Керамики и до аэропорта, нам нужно его замкнуть», — сказал Александр Высокинский.
Глава города сделал вывод о том, что район в целом имеет социальную инфраструктуру, которую можно в будущем использовать как центры культуры, центры притяжения, в том числе на Универсиаде.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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