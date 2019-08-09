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«Атомстройкомплекс»: без моста
9 август 2019 (17:10)
В конфликте строительного холдинга «Атомстройкомплекс» и жителей I очереди жилого комплекса «Просторы» в районе Уктус-Левобережный, вот уже несколько лет ждущих обещанного застройщиком моста через реку Исеть, возникли новые подробности.
Недавно в некоторых крупных екатеринбургских изданиях появились статьи о возможном строительстве моста через реку Исеть компанией АСК. В официальной группе «Атомстройкомплекса» в социальной сети «Вконтакте» также сообщается, что данный проект получил предварительное согласование всех эксплуатирующих организаций.
«Наш проект по строительству новой улицы и моста через Исеть на Уктусе получил предварительное согласование всех эксплуатирующих организаций и находится на этапе согласования с техническим заказчиком — Управлением капитального строительства города Екатеринбурга. Окончательное согласование проекта планируется завершить до 15 июля 2019 года», — говорится в сообщении холдинга.
Скриншот из официальной группы компании «Атомстройкомплекс» в социальной сети «ВКонтакте»
Однако на тех, кто в курсе ситуации, эта с виду хорошая новость никакого впечатления не произвела. Более того, получился обратный эффект, и теперь в комментариях на официальных страницах застройщика в социальных сетях многие высказывают еще больше негодования и недоверия к обещаниям строительства моста, которые уже несколько лет подряд дает компания.
Скриншот комментариев из официальной группы АСК в социальной сети Instagram
Под каждой статьей, связанной с «Просторами», в паблике АСК — десятки гневных сообщений об отсутствии перехода через реку Исеть и инфраструктуры, а также много адресованных застройщику вопросов о начале его строительства. На них сотрудники холдинга либо отвечают уклончиво, либо не отвечают совсем.
Скриншот комментариев из официальной группы АСК в социальной сети «ВКонтакте»
Скриншот комментариев из официальной группы АСК в социальной сети «ВКонтакте»
Можно также отметить, что администрация официальной группы застройщика не предпринимает попыток развернутого диалога с клиентами для того, чтобы успокоить покупателей квартир в ЖК «Просторы», очевидно, чувствующих себя обманутыми, или хотя бы смягчить поток негатива в свой адрес. Таким образом, в соцсетях закономерно продолжает нарастать возмущение тех, кто купил недвижимость в домах этого застройщика.
Еще одной причиной недоверия сообщениям крупного екатеринбургского холдинга в части строительства им моста служит запрос одного из жителей ЖК «Просторы». В документе, копия которого есть в редакции УрБК, на вопрос о том, подавал ли «Атомстройкомплекс» документацию на строительство моста через реку Исеть, в администрации Екатеринбурга ответили отрицательно.
«Проектная документация на строительство пешеходного моста через реку Исеть по улице Водоемной, разработанная в инициативном порядке застройщиками Чкаловского района города Екатеринбурга, в комитет по строительству администрации города Екатеринбурга не передавалась», — говорится в ответе муниципальных органов от 13 июня 2019 года.
Копия документа предоставлена одним из жителей ЖК «Просторы»
Помимо всего прочего, как стало известно УрБК из официального ответа министерства строительства Свердловской области, «Атомстройкомплекс» не подавал документы на строительство моста возле ЖК «Просторы» и в I очереди. В ответ на наш запрос ведомство сообщило, что изначально разрешение выдавалось лишь на постройку четырех объектов I очереди проблемного жилого комплекса.
«В бюджете Свердловской области средства на строительство пешеходного моста через реку Исеть в районе Уктус-Левобережный не запланированы. В 2017 году, когда в компетенции министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области находились полномочия по подготовке и утверждению документации по планировке территории, министерством был утвержден проект планировки и межевания этой территории, согласно которому было предусмотрено формирование двух земельных участков для размещения искусственного сооружения. По объекту ЖК «Просторы» разрешение выдавалось только на те объекты, которые застройщик указывал в своем заявлении. Минстроем было выдано 4 разрешения на строительство. С заявлением на строительство пешеходного моста застройщик не обращался», — говорится в ответе министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Таким образом, получается, что мост в районе Уктус-Левобережный не был запланирован с самого начала. И теперь потенциальные покупатели квартир в новых очередях ЖК «Просторы», вводя в поисковике запрос о проблемах в этих домах, все чаще будут наталкиваться на негатив.
Можно также предположить, что большая рекламная кампания, которую развернул АСК, возможно, связанная с открытием продаж в строящемся 27-этажном доме II очереди ЖК «Просторы», не принесла застройщику ожидаемых результатов. Вместо роста продаж в объектах на крупный екатеринбургский холдинг вновь обрушился поток возмущения недовольных жителей. Кроме того, если приложить ко всему вышесказанному ответ администрации Екатеринбурга и регионального минстроя о том, что никаких документов на строительство моста при возведении и I, и II очередей никто не подавал — картина получается совсем уж удручающей.
Стоит отметить, что на данный момент информацию о согласовании документов по возведению моста с Управлением капитального строительства Екатеринбурга, которое планировалось завершить до 15 июля 2019 года, застройщик по-прежнему не предоставил.
Какие еще меры предпримет крупный строительный холдинг Екатеринбурга, чтобы улучшить свою репутацию в глазах нынешних клиентов и привлечь новых покупателей, покажет время.
УрБК будет следить за развитием событий.
Марина Костина
Недавно в некоторых крупных екатеринбургских изданиях появились статьи о возможном строительстве моста через реку Исеть компанией АСК. В официальной группе «Атомстройкомплекса» в социальной сети «Вконтакте» также сообщается, что данный проект получил предварительное согласование всех эксплуатирующих организаций.
«Наш проект по строительству новой улицы и моста через Исеть на Уктусе получил предварительное согласование всех эксплуатирующих организаций и находится на этапе согласования с техническим заказчиком — Управлением капитального строительства города Екатеринбурга. Окончательное согласование проекта планируется завершить до 15 июля 2019 года», — говорится в сообщении холдинга.
Скриншот из официальной группы компании «Атомстройкомплекс» в социальной сети «ВКонтакте»
Однако на тех, кто в курсе ситуации, эта с виду хорошая новость никакого впечатления не произвела. Более того, получился обратный эффект, и теперь в комментариях на официальных страницах застройщика в социальных сетях многие высказывают еще больше негодования и недоверия к обещаниям строительства моста, которые уже несколько лет подряд дает компания.
Скриншот комментариев из официальной группы АСК в социальной сети Instagram
Под каждой статьей, связанной с «Просторами», в паблике АСК — десятки гневных сообщений об отсутствии перехода через реку Исеть и инфраструктуры, а также много адресованных застройщику вопросов о начале его строительства. На них сотрудники холдинга либо отвечают уклончиво, либо не отвечают совсем.
Скриншот комментариев из официальной группы АСК в социальной сети «ВКонтакте»
Скриншот комментариев из официальной группы АСК в социальной сети «ВКонтакте»
Можно также отметить, что администрация официальной группы застройщика не предпринимает попыток развернутого диалога с клиентами для того, чтобы успокоить покупателей квартир в ЖК «Просторы», очевидно, чувствующих себя обманутыми, или хотя бы смягчить поток негатива в свой адрес. Таким образом, в соцсетях закономерно продолжает нарастать возмущение тех, кто купил недвижимость в домах этого застройщика.
Еще одной причиной недоверия сообщениям крупного екатеринбургского холдинга в части строительства им моста служит запрос одного из жителей ЖК «Просторы». В документе, копия которого есть в редакции УрБК, на вопрос о том, подавал ли «Атомстройкомплекс» документацию на строительство моста через реку Исеть, в администрации Екатеринбурга ответили отрицательно.
«Проектная документация на строительство пешеходного моста через реку Исеть по улице Водоемной, разработанная в инициативном порядке застройщиками Чкаловского района города Екатеринбурга, в комитет по строительству администрации города Екатеринбурга не передавалась», — говорится в ответе муниципальных органов от 13 июня 2019 года.
Копия документа предоставлена одним из жителей ЖК «Просторы»
Помимо всего прочего, как стало известно УрБК из официального ответа министерства строительства Свердловской области, «Атомстройкомплекс» не подавал документы на строительство моста возле ЖК «Просторы» и в I очереди. В ответ на наш запрос ведомство сообщило, что изначально разрешение выдавалось лишь на постройку четырех объектов I очереди проблемного жилого комплекса.
«В бюджете Свердловской области средства на строительство пешеходного моста через реку Исеть в районе Уктус-Левобережный не запланированы. В 2017 году, когда в компетенции министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области находились полномочия по подготовке и утверждению документации по планировке территории, министерством был утвержден проект планировки и межевания этой территории, согласно которому было предусмотрено формирование двух земельных участков для размещения искусственного сооружения. По объекту ЖК «Просторы» разрешение выдавалось только на те объекты, которые застройщик указывал в своем заявлении. Минстроем было выдано 4 разрешения на строительство. С заявлением на строительство пешеходного моста застройщик не обращался», — говорится в ответе министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Таким образом, получается, что мост в районе Уктус-Левобережный не был запланирован с самого начала. И теперь потенциальные покупатели квартир в новых очередях ЖК «Просторы», вводя в поисковике запрос о проблемах в этих домах, все чаще будут наталкиваться на негатив.
Можно также предположить, что большая рекламная кампания, которую развернул АСК, возможно, связанная с открытием продаж в строящемся 27-этажном доме II очереди ЖК «Просторы», не принесла застройщику ожидаемых результатов. Вместо роста продаж в объектах на крупный екатеринбургский холдинг вновь обрушился поток возмущения недовольных жителей. Кроме того, если приложить ко всему вышесказанному ответ администрации Екатеринбурга и регионального минстроя о том, что никаких документов на строительство моста при возведении и I, и II очередей никто не подавал — картина получается совсем уж удручающей.
Стоит отметить, что на данный момент информацию о согласовании документов по возведению моста с Управлением капитального строительства Екатеринбурга, которое планировалось завершить до 15 июля 2019 года, застройщик по-прежнему не предоставил.
Какие еще меры предпримет крупный строительный холдинг Екатеринбурга, чтобы улучшить свою репутацию в глазах нынешних клиентов и привлечь новых покупателей, покажет время.
УрБК будет следить за развитием событий.
Марина Костина
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