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Первым резидентом ТОР «Новоуральск» стал Уральский завод капитального ремонта
9 август 2019 (16:21)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. На территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Новоуральске (Свердловской области) и Северске (Томской области) зарегистрированы первые компании-резиденты. Об этом сообщает пресс-служба Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».
«Первый резидент ТОР «Новоуральск» — ООО «Уральский завод капитального ремонта» — специализируется на ремонте и монтаже машин и оборудования. Согласно заявленному бизнес-плану, компания создаст в Новоуральске современное предприятие по капитальному и текущему ремонту станков и оборудования, будет оказывать услуги по проектированию деталей, а также разрабатывать новые конструкторские решения в области станкостроения и общепромышленного оборудования», — говорится в сообщении.
По словам финансового директора ООО «Уральский завод капитального ремонта» Николая Пиляева, запуск предприятия запланирован на следующей неделе.
«Один из самых больших плюсов от получения статуса резидента территории опережающего развития — это пониженные отчисления во внебюджетные фонды за сотрудников — 7,6% вместо 30%, что дает нам дополнительные возможности для развития кадровой составляющей. Также существенными являются послабления в налоге на прибыль. Кроме того, в ТОР «Новоуральск» действует особый таможенный режим, мы можем закупать, завозить и растаможивать оборудование по этим правилам, что выгодно нам и предприятиям, которые также будут работать на площадках ТОР, а их скоро будет немало», — рассказал Н. Пиляев.
«Регистрация первых резидентов является важным событием для того, чтобы территории опережающего социально-экономического развития в городах присутствия Топливной компании ТВЭЛ начали реально работать на благо атомградов и их жителей. Мы долго шли к тому, чтобы наши закрытые города получили статус ТОР. Благодаря совместной работе с региональными властями и госкорпорацией «Росатом» мы смогли добиться создания ТОР в ЗАТО Новоуральск и Северск, также в удмуртском моногороде Глазов. Уверен, это позволит привлечь инвестиции, создать новые производства высокотехнологичные рабочие места, ускорить рост экономики и, как следствие, повысить уровень жизни населения атомградов», — отметил директор по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин.
«Первый резидент ТОР «Новоуральск» — ООО «Уральский завод капитального ремонта» — специализируется на ремонте и монтаже машин и оборудования. Согласно заявленному бизнес-плану, компания создаст в Новоуральске современное предприятие по капитальному и текущему ремонту станков и оборудования, будет оказывать услуги по проектированию деталей, а также разрабатывать новые конструкторские решения в области станкостроения и общепромышленного оборудования», — говорится в сообщении.
По словам финансового директора ООО «Уральский завод капитального ремонта» Николая Пиляева, запуск предприятия запланирован на следующей неделе.
«Один из самых больших плюсов от получения статуса резидента территории опережающего развития — это пониженные отчисления во внебюджетные фонды за сотрудников — 7,6% вместо 30%, что дает нам дополнительные возможности для развития кадровой составляющей. Также существенными являются послабления в налоге на прибыль. Кроме того, в ТОР «Новоуральск» действует особый таможенный режим, мы можем закупать, завозить и растаможивать оборудование по этим правилам, что выгодно нам и предприятиям, которые также будут работать на площадках ТОР, а их скоро будет немало», — рассказал Н. Пиляев.
«Регистрация первых резидентов является важным событием для того, чтобы территории опережающего социально-экономического развития в городах присутствия Топливной компании ТВЭЛ начали реально работать на благо атомградов и их жителей. Мы долго шли к тому, чтобы наши закрытые города получили статус ТОР. Благодаря совместной работе с региональными властями и госкорпорацией «Росатом» мы смогли добиться создания ТОР в ЗАТО Новоуральск и Северск, также в удмуртском моногороде Глазов. Уверен, это позволит привлечь инвестиции, создать новые производства высокотехнологичные рабочие места, ускорить рост экономики и, как следствие, повысить уровень жизни населения атомградов», — отметил директор по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин.
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