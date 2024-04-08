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ЕВРАЗ НТМК инвестировал в приобретение автоматизированных токарно-винторезных станков более 30 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. ЕВРАЗ НТМК закупил 10 новых токарных станков для изготовления деталей для ремонта оборудования. Инвестиции составили более 30 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».

ЕВРАЗ НТМК инвестировал в приобретение автоматизированных токарно-винторезных станков более 30 млн рублей

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал, что современные токарные агрегаты позволят улучшить условия труда на производстве, повысить качество и надежность изготавливаемых деталей, а также увеличить производительность и объемы производства.

ЕВРАЗ НТМК инвестировал в приобретение автоматизированных токарно-винторезных станков более 30 млн рублей

«Современные токарно-винторезные станки автоматизированы, безопасны, удобны в управлении. Цифровая индикация станков обеспечивает высокую точность и стабильность обработки деталей. Вся нужная информация о процессе выводится на дисплее. Станки позволяют вытачивать детали длиной от 100 до 4000 мм», — пояснил Денис Новоженов.

Он также отметил, что в 2024 года ЕВРАЗ НТМК планирует приобрести еще пять станков различных модификаций.

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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