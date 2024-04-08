ЕВРАЗ НТМК инвестировал в приобретение автоматизированных токарно-винторезных станков более 30 млн рублей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. ЕВРАЗ НТМК закупил 10 новых токарных станков для изготовления деталей для ремонта оборудования. Инвестиции составили более 30 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал, что современные токарные агрегаты позволят улучшить условия труда на производстве, повысить качество и надежность изготавливаемых деталей, а также увеличить производительность и объемы производства.«Современные токарно-винторезные станки автоматизированы, безопасны, удобны в управлении. Цифровая индикация станков обеспечивает высокую точность и стабильность обработки деталей. Вся нужная информация о процессе выводится на дисплее. Станки позволяют вытачивать детали длиной от 100 до 4000 мм», — пояснил Денис Новоженов.Он также отметил, что в 2024 года ЕВРАЗ НТМК планирует приобрести еще пять станков различных модификаций.