ЕВРАЗ НТМК инвестировал в приобретение автоматизированных токарно-винторезных станков более 30 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Специалисты бюро развития новых конструкций транспортного проката ЕВРАЗ НТМК ...26.03.2024 ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию на НТМК промышленный 3D-принтер для изготовления металлических деталей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) ввели в ...24.01.2023 ЕВРАЗ НТМК направил 110 млн рублей на покупку станков для нового участка по приемке и обработке колесных центров
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу новый участок по приемке и обработке ...18.10.2021 ЕВРАЗ НТМК внедряет в производство аддитивные технологии
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. ЕВРАЗ НТМК внедряет в производство аддитивные технологии: на комбинате создана ...26.03.2021 ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии для ремонта оборудования и изготовления деталей из металла
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии при ремонтах основного металлургического ...