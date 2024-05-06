ЕВРАЗ НТМК инвестировал в техперевооружение собственной ремонтной базы около 500 млн рублей

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. ЕВРАЗ НТМК инвестировал в техническое перевооружение собственной ремонтной базы около 500 млн руб. в течение 2020-2025 годов. Предприятие приобрело около 30 единиц станочного оборудования, несколько робототехнических комплексов, лазерные и металлорежущие агрегаты, а также современное оборудование для 3D-моделирования и изготовления форм из холоднотвердеющих смесей. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«ЕВРАЗ НТМК планомерно развивает собственную ремонтную базу и переходит на цифровое автоматизированное оборудование. Это позволит нам сократить сроки изготовления деталей и ремонта. Модернизация цехов — часть непрерывных улучшений на предприятиях ЕВРАЗа, которые позволяют повышать производительность труда, а также совершенствовать рабочие места, делая их более современными, комфортными и безопасными», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Обновление позволило повысить качество и надежность изготавливаемых деталей и увеличить объемы производства. В частности, благодаря автоматизации токарных станков сократилось время изготовления и повысилась точность обработки изделий. Для работы на них операторы и специалисты ремонтной службы цеха прошли дополнительное обучение.