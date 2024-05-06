ЕВРАЗ НТМК инвестировал в техперевооружение собственной ремонтной базы около 500 млн рублей

ЕВРАЗ вложил более 30 млн рублей в закупку новых токарных станков ...26.04.2024 ЕВРАЗ НТМК инвестировал в приобретение автоматизированных токарно-винторезных станков более 30 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. ЕВРАЗ НТМК закупил 10 новых токарных станков для изготовления деталей для ремонта ...26.03.2024 ЕВРАЗ ввел в эксплуатацию на НТМК промышленный 3D-принтер для изготовления металлических деталей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) ввели в ...24.01.2023 ЕВРАЗ НТМК направил 110 млн рублей на покупку станков для нового участка по приемке и обработке колесных центров
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу новый участок по приемке и обработке ...26.03.2021 ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии для ремонта оборудования и изготовления деталей из металла
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии при ремонтах основного металлургического ...