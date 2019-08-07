Новости дня

В Челябинской области во II квартале выдали более 8 тыс. автокредитов

УрБК, Челябинск, 07.08.2019. В Челябинской области во II квартале 2019 года выдали 8 тыс. 071 автокредит, что на 8,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России число выданных автокредитов выросло на 8% до 241,2 тыс. единиц.



Самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (плюс 80,3%), Кировской (плюс 30%) областях, Красноярском крае (плюс 28,3%), в Рязанской (плюс 23,4%) и Тульской (плюс 21%) областях. Наиболее сильное снижение было зафиксировано в Тюменской области (минус 6,4%), Ставропольском крае (минус 5,6%), Татарстане (минус 3,6%) и Свердловской области (минус 2,5%).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">07 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:59</span><br /><strong>В Челябинской области во II квартале выдали более 8 тыс. автокредитов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 07.08.2019. В Челябинской области во II квартале 2019 года выдали 8 тыс. 071 автокредит, что на 8,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088975-v-chelyabinskoy-oblasti-vo-ii-kvartale-vydali-bolee-8-tys-avtokreditov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: