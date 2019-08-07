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В Челябинской области во II квартале выдали более 8 тыс. автокредитов
7 август 2019 (14:59)
УрБК, Челябинск, 07.08.2019. В Челябинской области во II квартале 2019 года выдали 8 тыс. 071 автокредит, что на 8,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по России число выданных автокредитов выросло на 8% до 241,2 тыс. единиц.
Самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (плюс 80,3%), Кировской (плюс 30%) областях, Красноярском крае (плюс 28,3%), в Рязанской (плюс 23,4%) и Тульской (плюс 21%) областях. Наиболее сильное снижение было зафиксировано в Тюменской области (минус 6,4%), Ставропольском крае (минус 5,6%), Татарстане (минус 3,6%) и Свердловской области (минус 2,5%).
В целом по России число выданных автокредитов выросло на 8% до 241,2 тыс. единиц.
Самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (плюс 80,3%), Кировской (плюс 30%) областях, Красноярском крае (плюс 28,3%), в Рязанской (плюс 23,4%) и Тульской (плюс 21%) областях. Наиболее сильное снижение было зафиксировано в Тюменской области (минус 6,4%), Ставропольском крае (минус 5,6%), Татарстане (минус 3,6%) и Свердловской области (минус 2,5%).
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