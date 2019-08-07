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В Челябинской области вынесли приговор организаторам канала нелегальной миграции
7 август 2019 (12:40)
УрБК, Челябинск, 07.08.2019. Варненский районный суд Челябинской области вынес приговор организаторам канала нелегальной миграции, сообщает Пограничное Управление ФСБ России по региону.
Силовики отмечают, что задержания организаторов и участников противоправной деятельности проводились сотрудниками ФСБ на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и Московской областей во взаимодействии с казахстанскими пограничниками. По результатам проведенных мероприятий было задержано 8 человек, в отношении которых было возбуждено 14 уголовных дел.
«Организаторами противоправной деятельности выступили граждане Панин и Сибогатов, которые используя знания российского миграционного законодательства, регламентирующего порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, в целях извлечения материальной выгоды организовали за денежное вознаграждение незаконных въезд в РФ иностранных граждан», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с октября 2017 года по апрель 2018 года Панин и Сибогатов организовали въезд не менее 8 мигрантов.
«По итогам рассмотрения уголовного дела Панину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбываем в колонии строгого режима, Сибогатову в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбываем в колонии строгого режима», — сообщили в ФСБ.
Силовики отмечают, что задержания организаторов и участников противоправной деятельности проводились сотрудниками ФСБ на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и Московской областей во взаимодействии с казахстанскими пограничниками. По результатам проведенных мероприятий было задержано 8 человек, в отношении которых было возбуждено 14 уголовных дел.
«Организаторами противоправной деятельности выступили граждане Панин и Сибогатов, которые используя знания российского миграционного законодательства, регламентирующего порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, в целях извлечения материальной выгоды организовали за денежное вознаграждение незаконных въезд в РФ иностранных граждан», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с октября 2017 года по апрель 2018 года Панин и Сибогатов организовали въезд не менее 8 мигрантов.
«По итогам рассмотрения уголовного дела Панину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбываем в колонии строгого режима, Сибогатову в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбываем в колонии строгого режима», — сообщили в ФСБ.
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