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В Челябинской области вынесли приговор организаторам канала нелегальной миграции

УрБК, Челябинск, 07.08.2019. Варненский районный суд Челябинской области вынес приговор организаторам канала нелегальной миграции, сообщает Пограничное Управление ФСБ России по региону.



Силовики отмечают, что задержания организаторов и участников противоправной деятельности проводились сотрудниками ФСБ на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской и Московской областей во взаимодействии с казахстанскими пограничниками. По результатам проведенных мероприятий было задержано 8 человек, в отношении которых было возбуждено 14 уголовных дел.



«Организаторами противоправной деятельности выступили граждане Панин и Сибогатов, которые используя знания российского миграционного законодательства, регламентирующего порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, в целях извлечения материальной выгоды организовали за денежное вознаграждение незаконных въезд в РФ иностранных граждан», — говорится в сообщении.



По версии следствия, с октября 2017 года по апрель 2018 года Панин и Сибогатов организовали въезд не менее 8 мигрантов.



«По итогам рассмотрения уголовного дела Панину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбываем в колонии строгого режима, Сибогатову в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбываем в колонии строгого режима», — сообщили в ФСБ.

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