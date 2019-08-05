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Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 67 коп.
5 август 2019 (15:16)
УрБК, Москва, 05.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 41 коп. до 65,05 руб., евро — на 67 коп. до 72,37 руб.
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