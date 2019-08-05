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«МегаФон» улучшил качество телеком-инфраструктуры сети 4G на Урале

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2019. «МегаФон» создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных, сообщает пресс-служба оператора связи.



Инженеры «МегаФона» выделили 460 локаций на Урале, где по прогнозам должен вырасти трафик, и заранее запустили новые базовые станции, а также расширили емкость существующих объектов.



Работы велись со скоростью три объекта в день. Улучшения коснулись мегаполисов, небольших населенных пунктов и ряда крупных нефтяных месторождений.



«Уральцы ценят скорость и комфорт, поэтому каждую минуту в регионе становится на одного пользователя 4G больше. В месяц такой абонент скачивает уже порядка 10 ГБ трафика — это как отправить в сеть три тысячи снимков. Мы заранее проводим все необходимые работы и улучшаем телеком-инфраструктуру, чтобы скорость была на высоте, а в сети четвертого поколения места хватало всем», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



В Екатеринбурге инженеры оператора улучшили сеть четвертого поколения на 65 улицах мегаполиса. Новые объекты появились в районе улиц Авиационная, Волгоградская, Викулова, Денисова-Уральского, Пикетная, Посадская, Совхозная, Щорса. За счет расширения емкости интернет стал еще быстрее в районе улиц Азина, Бориса Ельцина, Братская, Академика Вонсовского, Восточная, Данилы Зверева, Завокзальная, Малышева, Раздольная, Сакко и Ванцетти, Серафимы Дерябиной, Соболева, Сыромолотова, Токарей, Титова, Челюскинцев, Чкалова и многих других.



В Свердловской области «МегаФон» ускорил 4G в Арамили, Асбесте, Березовском, Верхней Пышме, Верхнем Дуброво, Горном Щите, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Новоалексеевском, Первоуральске, Ревде, Среднеуральске, Троицком и Шайдурово.



По данным Роскомнадзора, сегодня у «МегаФона» самая масштабная сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.

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