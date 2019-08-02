ЕВРАЗ нарастил продажи стали на 8%

Фотография предоставлена Управлением по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

Объем производства стали предприятиями ЕВРАЗа в I полугодии составил 6 млн 995 тыс. т, что на 2,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом выпуск стали на территории РФ в январе-июне вырос на 4,6%, в Северной Америке — на 7,4%, говорится в сообщении компании.Добыча рядового угля предприятиями ЕВРАЗа в I полугодии составила 13 млн 840 тыс. т, увеличившись на 21,5%. Продажи стальной продукции выросли на 4,7% — до 6 млн 512 тыс. т.Выпуск стали во II квартале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 3 млн 507 тыс. т. Продажи стальной продукции увеличились на 7,7% квартал к кварталу на фоне возросшего спроса. Продажи готовой продукции выросли на 10,1% благодаря увеличению объемов реализации строительного проката в России и рельсовой продукции в Северной Америке.Добыча рядового коксующегося угля во II квартале выросла на 2,2% по сравнению с I кварталом 2019 года. Производство концентрата коксующегося угля увеличилось на 21% до 4,5 млн т вследствие наращивания объемов переработки и более низкого содержания золы.Продажи угольной продукции внешним покупателям во II квартале возросли на 10,3% — до 2 млн 929 тыс. т. благодаря большему объему реализации концентрата после перемонтажа лавы на шахте «Алардинская» и увеличению отгрузок в адрес портов Дальнего Востока. Частично на результаты повлияло снижение объемов продаж рядового угля на фоне падения спроса в Восточной Европе.Продажи железорудного сырья внешним покупателям снизились на 49,4% по отношению к I кварталу вследствие снижения спроса на внутреннем рынке РФ и перераспределения объемов на экспорт.Продажи ванадиевой продукции выросли на 29,7% за счет роста спроса на спотовом рынке, что было обусловлено более низкими ценами и снижением запасов FeV у конечных потребителей, преимущественно на рынках ЕС, Азии и Северной Америки.ЕВРАЗ — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа.На территории Свердловской области предприятие управляет Качканарским горно-обогатительным комбинатом (ЕВРАЗ КГОК) и Нижнетагильским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ НТМК).