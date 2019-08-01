Новости дня
Свердловские атомграды получат 450 млн рублей на развитие инфраструктуры
1 август 2019 (16:47)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. Атомные города Свердловской области в 2019 году получат на развитие 450 млн руб. Соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства.
Как рассказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, средства будут распределены между Заречным, Новоуральском, Лесным. Каждый из этих муниципалитетов получит по 150 млн руб. на обустройство инфраструктуры.
Напомним, в 2011 году региональным правительством заключено основное соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом». Оно предусматривает развитие атомной промышленности в Свердловской области, реализацию инвестиционных программ Росатома, что напрямую отражается на улучшении социально-экономической ситуации муниципалитетов, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры.
«В 2015 году губернатор Евгений Куйвашев и Сергей Кириенко, в то время гендиректор госкорпорации, подписали документ, обеспечивающий пролонгацию договоренностей о сотрудничестве. В феврале 2017 года глава региона и руководство Росатома подписали протокол о реализации соглашения о сотрудничестве, предусматривающий решение о направлении в 2018 году дополнительных средств на программы социально-экономического и инфраструктурного развития Лесного, Заречного и Новоуральска», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Как рассказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, средства будут распределены между Заречным, Новоуральском, Лесным. Каждый из этих муниципалитетов получит по 150 млн руб. на обустройство инфраструктуры.
Напомним, в 2011 году региональным правительством заключено основное соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом». Оно предусматривает развитие атомной промышленности в Свердловской области, реализацию инвестиционных программ Росатома, что напрямую отражается на улучшении социально-экономической ситуации муниципалитетов, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры.
«В 2015 году губернатор Евгений Куйвашев и Сергей Кириенко, в то время гендиректор госкорпорации, подписали документ, обеспечивающий пролонгацию договоренностей о сотрудничестве. В феврале 2017 года глава региона и руководство Росатома подписали протокол о реализации соглашения о сотрудничестве, предусматривающий решение о направлении в 2018 году дополнительных средств на программы социально-экономического и инфраструктурного развития Лесного, Заречного и Новоуральска», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2018 году в рамках соглашения с Росатомом в Новоуральске продолжится реализация соцпроектов
- Евгений Куйвашев и Алексей Лихачев обсудили перспективы сотрудничества Свердловской области и Росатома
- Власти Свердловской области выделят городам с атомной промышленностью 900 млн рублей
- Росатом почти в 1,5 раза увеличит сумму налоговых отчислений в бюджет Свердловской области
- «Росатом»: Свердловские «атомграды» получат дополнительную поддержку